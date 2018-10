Castilla y León denuncia que el acuerdo de la minería es "muy negativo"

Valladolid, 17 oct (EFE).- La consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, PIlar del Olmo, ha considerado hoy "muy negativo" para esta comunidad el preacuerdo para una transición justa suscrito por el Gobierno y dos sindicatos, especialmente para las personas que viven en las cuencas mineras.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en una reunión con empresarios propiciada por el Colegio de Economistas de Valladolid, la consejera de Economía y Hacienda ha asegurado que si se pone en marcha este preacuerdo va a suponer "el fin del carbón en Castilla y León".

Después de quejarse de que hasta el momento no se ha comunicado el preacuerdo oficialmente a las comunidades autónomas, ha lamentado que "no se prevé nada en relación con las térmicas" y no se obliga a las compañías propietarias de estas instalaciones a comprar carbón autóctono.

Pilar del Olmo ha exigido al Gobierno de la Nación que busque alternativas industriales a la minería de carbón, puesto que va a quedar "un amplio territorio de Castilla y León, de más de 10.000 kilómetros cuadrados sin actividad".

Ha insistido en que en las cuencas mineras hay que buscar empleo para 2.000 personas y ha pedido al Ejecutivo de la Nación como, ha dicho, "ya está haciendo la Junta de Castilla y León" mediante el plan de dinamización de los municipios mineros.

La consejera ha lamentado que el Gobierno de la Nación "solo hace que poner palos en las ruedas de la minería del carbón"

Ha concluido que el preacuerdo suscrito por los sindicatos UGT y CCOO con el Ministerio para la Transición Ecológica es "muy negativo para los intereses de Castilla y León" y "sobre todo" para las cuencas mineras.