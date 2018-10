El Sporting busca revancha copera ante un Rayo Majadahonda al alza

Madrid/Gijón, 17 oct (EFE).- El Rayo Majadahonda y el Sporting de Gijón volverán a verse las caras en el estadio Wanda Metropolitano poco más de una semana después de que los madrileños se impusieran por 2-1 en la competición liguera.

Aunque se repite el escenario esta vez cambia por completo el contexto ya que el enfrentamiento se enmarca dentro de la Copa del Rey, con una eliminatoria a partido único de la que solo uno saldrá vencedor.

Superar al rival supone seguir vivo pero, si se analiza la situación global de los dos, hay algo más que ese honor en juego. Así, los majariegos podrían seguir con la dinámica ascendente que les ha permitido cosechar dos victorias seguidas. Por lo que respecta a los rojiblancos, salir airosos les ayudaría a disipar algo las dudas que está generando el plantel en este arranque de temporada.

Suceda lo que suceda, los locales lo afrontan con mucha ambición. Tras ganar a Las Palmas como visitantes en la anterior ronda confían en poder seguir dejando por el camino a más conjuntos de entidad, empezando por aquellos con los que comparte categoría.

Eso no significa que en el once no se esperen rotaciones para que puedan tener protagonismo algunos de los que han sido menos habituales durante estas semanas. Es previsible, por ejemplo, que Ander Cantero se sitúe bajo los palos aunque no será la única modificación que presente Antonio Iriondo.

En cuanto a la convocatoria, y como suele suceder cuando equipo ejerce como anfitrión en sus partidos, estará integrada por todos los jugadores de la plantilla a excepción de los lesionados Andújar, Carlitos y Verdés.

Por su parte, el Sporting afrontará el partido con el teórico equipo suplente, en una eliminatoria en la que el plantel y especialmente su técnico tienen mucho que perder y muy poco que ganar, ya que están siendo muy cuestionados por su actuación hasta ahora en la competición liguera.

Rubén Baraja se juega mucho más el domingo en Cádiz, donde de no conseguir la victoria su continuidad se vería en peligro y por ese motivo va a reservar a los titulares en el encuentro copero a pesar de que la actuación también será examinada con lupa por una afición que ya despidió al equipo con una sonora pitada en la última jornada de liga.

En los entrenamientos de esta semana Baraja ensayó con un equipo en el que el único titular era el portero Diego Mariño, si bien en el Wanda Metropolitano probablemente juegue el internacional sub-21 Dani Martín, que se incorporará directamente al equipo ya en Madrid tras regresar de su participación con la selección.

De confirmarse esta alineación supondría el debut de Noblejas con la camiseta rojiblanca ya que en el anterior encuentro liguero no pudo jugar al estar lesionado y la vuelta de Pablo Pérez que fue titular en la primera jornada liguera para caerse después incluso de las convocatorias.

Hay además cierto aire de revancha tras caer ante el Rayo Majadahonda en la liga en un encuentro en el que los rojiblancos ofrecieron una mala imagen que se está repitiendo cada vez que el conjunto gijonés juega fuera de casa donde apenas logra crear ocasiones de peligro.

Baraja decidió alejar a los jugadores de la presión de entrenar en Mareo, por lo que tras el partido no volverán a Gijón sino que se desplazarán a Jerez para preparar allí el importante encuentro ante el Cádiz, partido del que estarán pendientes todos los sportinguistas.

El entrenador rojiblanco decidió llevarse a toda la plantilla a excepción de Blackman, que no se ha recuperado de su lesión, e incluso viajarán algunos futbolistas del filial en una citación de 27 futbolistas

Varios jugadores, Babin, Lod, Dani Martín y Pelayo Morilla, se irán incorporando en Madrid a medida que vayan finalizando sus compromisos con sus respectivas selecciones nacionales.

Alineaciones probables:

Rayo Majadahonda: Cantero; Benito, Jorge García, Galán, Álvaro Bustos; Luso, Enzo, Verza; Echu, Schiappacasse y Toni Martínez.

Sporting: Dani Martín, Geraldes, Juan Rodríguez, Peybernes, Noblejas, Cristian Salvador, Hernán Santana, Pablo Pérez, Nacho Méndez, Traver y Neftali.

Árbitro: David Pérez Pallas (Comité Gallego)

Estadio: Wanda Metropolitano.

Hora: 20.00.