XSP dice que Foro muestra su "cara antisocial" con la renta municipal

Gijón, 18 oct (EFE).- El grupo municipal de Xixón Sí Puede ha advertido hoy de que el equipo de gobierno de Foro ha mostrado su "verdadera cara antisocial" con la reducción de la dotación económica de la renta social hasta una cuantía "absolutamente impresentable".

Así lo ha dicho el portavoz de la marca local de Podemos, Mario Suárez, en una rueda de prensa en la que ha avanzado que su grupo aún no ha decidido cuál será su voto mañana en la junta rectora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales en el punto del orden del día sobre la convocatoria de esta prestación, dado que el presupuesto parece una "provocación" para que sea rechazada.

"La pobreza severa ha aumentado y la renta no es un capricho", ha dicho antes de señalar que el gobierno de Foro "no pisa la calle" y no conoce la realidad social de Gijón.

La concejala de XSP Estefanía Puente ha criticado que el aumento del 12 por ciento que Foro plantea para el año que viene en el presupuesto de Servicios Sociales "no es más que humo", puesto que la mayor parte del incremento es en partidas de personal y gasto corriente.

En este punto, ha dicho que la dotación económica de la renta social, que asciende a 500.000 euros este año y a 1,3 millones el próximo, es "totalmente insuficiente" y "ahuyentará a las personas que puedan tener más necesidades".

"Las bases se endurecen y hay un retroceso", ha incidido antes de sostener que el gobierno tiene "interés cero" y deja la prestación "como una ayuda muy minimizada".