El Gobierno de Aragón ve resuelto el problema de la liquidación del IVA 2017

Zaragoza, 18 oct (EFE).- El consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, ha asegurado hoy que ya está resuelto el problema que se generó con la decisión del anterior Gobierno central de no ingresar a las Comunidades el importe de la liquidación del IVA de diciembre de 2017, que suponía unas mermas para Aragón de entre 70 y 100 millones de euros.

En la reunión que mantuvieron seis presidentes autonómicos (Aragón, Asturias, Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y León y La Rioja) se acordó exigir que se abone a las comunidades el importe de la mensualidad del IVA no ingresada en 2017, ya que, en caso contrario, el Estado dispondría de unos ingresos que corresponden a las autonomías.

Hoy, en una comparecencia solicitada por el PP en el Pleno de las Cortes para que Gimeno explicara los resultados de esta cumbre en relación con la reclamada reforma del sistema de financiación autonómica, el consejero ha asegurado que él encabezó esta petición, con la "colaboración y ayuda" de las otras autonomías, y que la cuestión hoy ya está resuelta "en su primera parte", aunque quedan flecos que no ha concretado.

Para el diputado del PP Antonio Suárez, la reunión "no fue muy eficaz", puesto que se acordó mostrar el rechazo de los presidentes a cualquier acuerdo bilateral financiero que beneficie a otras comunidades frente a otras, pero estos ya se han producido, ha dicho, con respecto a Valencia y Cataluña.

Gimeno ha precisado que la reunión fue una llamada política de atención "clara" acerca de que hay posiciones que no se van a consentir en la reforma del sistema.

En cualquier caso, ha reiterado que la reforma no se resolverá mientras no se pongan sobre la mesa 14.000 millones de euros adicionales, porque ninguna comunidad va a estar de acuerdo con un sistema que no mejora algo su propia financiación, pero tampoco con que alguna mejore "mucho más" que las demás.

Para Suárez, al presidente de España, Pedro Sánchez, solo le interesa "mantenerse en el sillón" y va a seguir por ello "negociando bilateralmente con las Comunidades que le aportan más votos".

El consejero, por su parte, ha recordado que Sánchez reconoció al tomar posesión que no iba a dar tiempo en esta legislatura de afrontar la reforma, pero a instancias de las autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera cambió de opinión y aseguró que lo iba a intentar, aunque quede poco tiempo y se necesite "mucha habilidad negociadora".

"Pero ustedes en seis años no hicieron nada", ha reprochado el consejero a la bancada del PP.