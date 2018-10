Fernández afronta último debate con Alcoa, presupuesto y Estatuto en la mesa

Oviedo, 21 oct (EFE).- El presidente del Principado, Javier Fernández, abrirá el martes el debate sobre el estado de la región, el último de la legislatura y de su trayectoria política, marcado por el anuncio de cierre de Alcoa en Avilés, la búsqueda de un acuerdo presupuestario y la propuesta de reforma del Estatuto planteada por Podemos e IU.

Fernández planteará desde el estrado de la Cámara autonómica las iniciativas de su gobierno para los escasos meses que quedan de legislatura a la espera de las elecciones autonómicas de 2019, un ejercicio para el que el Gobierno aún confía en alcanzar un acuerdo con Podemos e IU que permita sacar adelante el presupuesto.

Ese acuerdo con las otros formaciones de izquierdas, junto a las que el PSOE suma 28 de los 45 diputados de la Junta General, no fue posible en los tres ejercicios anteriores y, de repetirse esa circunstancia, se cerraría una legislatura con un solo presupuesto aprobado, el pactado en 2017 entre socialistas y populares.

Esa suma de 28 es la que permitiría llevar a cabo también, ya en esta legislatura, la reforma estatutaria para implantar la oficialidad del asturiano que reclaman Podemos e IU para acelerar así la puesta en marcha de una medida que la FSA-PSOE incorporó a su ideario en su último Congreso, variando así su postura tradicional.

No obstante, tanto el Gobierno como el grupo parlamentario socialista como la dirección que lidera Adrián Barbón han dejado claro que no se plantean esa posibilidad hasta la próxima legislatura dado que la oficialidad del asturiano no figuraba en el programa electoral con que concurrieron a las elecciones de 2015.

De esta forma ni siquiera la toma en consideración de la iniciativa de Podemos e IU para iniciar su tramitación tiene garantizada su aprobación en la Cámara, que requeriría del respaldo de la mayoría absoluta de los diputados (23).

A esta coyuntura se sumó además esta semana el anuncio del cierre de la planta de la multinacional del aluminio Alcoa en Avilés, unido al de la factoría de A Coruña, que generaría una pérdida de más de 300 empleos en Asturias y la clausura de una instalación fabril que lleva más de cincuenta años en funcionamiento.

El Gobierno regional ha buscado una alianza con el de la Xunta de Galicia y ha pedido el apoyo del Ejecutivo central para frenar los planes de una empresa que ha recibido en la última década mil millones de euros en ayudas públicas para compensar el precio que paga por la energía y que supone el 40 por ciento de sus costes.

Desde el Principado se ha defendido que esa decisión no puede estar vinculada al precio de la electricidad dado que la normativa que regula su precio para Alcoa no ha cambiado, pero sobre esa decisión planea la política industrial del Gobierno de Pedro Sánchez que contempla afrontar una transición energética para descarbonizar la economía y adelantar el cierre de las centrales térmicas.

El debate se iniciará el marte con la intervención de Fernández y, al día siguiente, tomarán la palabra los grupos parlamentarios a los que dará réplica el jefe del Ejecutivo.

Tras un día de receso, la sesión se reanudará el viernes para debatir y votar las propuestas de resolución que planteen las distintas formaciones políticas que el año pasado registraron 158 iniciativas de este tipo de las que 126 fueron aprobadas.