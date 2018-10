Anulado el juicio contra el condenado a 4 años por matar a su mujer en Gijón

Oviedo, 24 oct (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha anulado el juicio contra un hombre que había sido condenado a cuatro años de cárcel por el homicidio imprudente de su pareja, en 2016 en Gijón, y ha ordenado su repetición por las "contradicciones" en el veredicto.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJA ha acordado que la vista oral se repita de nuevo, con la composición de un tribunal popular y un magistrado presidente diferentes a los anteriores.

El TSJA ha considerado que la sentencia de la Audiencia Provincial que condenó a C. G. V. por el homicidio imprudente de su pareja, S.H.A., careció de falta de lectura íntegra del acta de votación del jurado que contenía el veredicto.

Este hecho, a juicio de la Sala, constituye una infracción de la Ley del Jurado e implica un quebrantamiento de normas y garantías procesales que afecta al derecho de defensa de las partes, provocando para ellas una situación de "efectiva indefensión".

El tribunal encuentra una "flagrante contradicción" en que el jurado aprobase por unanimidad la decisión firme del acusado de acabar con la vida de su pareja al menos de dos puñaladas tras una discusión y en la votación aprobaran que la muerte fue causada por grave imprudencia.

La Sala resalta que esa intención de matar que el jurado aprobó es "incompatible con el homicidio imprudente", que también apreció por unanimidad.

La Fiscalía y la abogada del Estado habían solicitado en la vista oral de los recursos contra la sentencia de la Audiencia, celebrada el pasado 25 de septiembre, una pena de 22 años de prisión y otros ocho de libertad vigilada.

La acusación particular y la acusación popular, ejercida por la Asociación de Abogadas para la Igualdad, pedían la pena de prisión permanente revisable por el delito de asesinato, y todas las partes tuvieron que modificar la petición de penas ante el veredicto del jurado.

El acusado insistió durante la vista oral en que las lesiones se produjeron de forma fortuita al intentar evitar que la mujer se quitara la vida con un cuchillo.

Los hechos ocurrieron sobre las 02:30 horas del 13 de marzo de 2016 en la vivienda que el acusado y la mujer compartían en la vivienda.

El acusado no llamó a los servicios de emergencia hasta pasadas las 6:00 horas del 14 de marzo, pero aseguró que no lo hizo porque la mujer no quería ir al hospital.