J.Fernández niega que Asturias ejerza el "expolio fiscal" que denuncia el PP

Oviedo, 24 oct (EFE).- El presidente del Principado, Javier Fernández, ha negado que en Asturias se practique el expolio fiscal, como mantiene el Partido Popular, y ha defendido la gestión de tributos y gasto que se lleva a cabo en Asturias, una de las comunidades menos endeudadas del país.

Fernández se ha manifestado en estos términos al replicar a la portavoz popular, Mercedes Fernández, en la segunda sesión del debate de orientación política que se lleva a cabo en la Junta general el Principado.

Ante las acusaciones de la excesiva presión fiscal que sufren los asturianos lanzadas por la portavoz popular, Fernández ha asegurado que no es cierto porque, de los más de 3.000 millones que se recaudan en Asturias al año vía impuestos, poco más de 300 millones se corresponden con los que el PP quiere suprimir o reducir, como son los de Sucesiones, Transmisiones y Patrimonio.

Sólo el 1 por ciento de los herederos directos pagan el impuesto de Sucesiones, con el que anualmente se recaudan cerca de cien millones de euros, cantidad que, según Fernández, pueden parecer poco para los populares que sirven para pagar buena parte de los 120 millones que cuesta el salario social.

El jefe del Ejecutivo se ha mostrado también muy preocupado por la revisión del modelo de financiación autonómica y ha reconocido que Asturias puede tener grandes dificultades si se plantea un nuevo sistema en el que las comunidades compitan por bajadas fiscales.

Ha desmentido que en Asturias se registre una deuda brutal y le ha recordado a la portavoz popular que si se compara con el producto interior bruto, se encuentra entre las últimas del país junto a las que mantienen País Vasco, Madrid o Galicia.

Los 4.200 euros de deuda por asturiano se encuentran también entre las menores del país, según el presidente, que ha incidido en que lo importante no es la deuda sino la capacidad de devolverla, algo que espera que esté vinculado al nuevo sistema de financiación.

En cuanto a la cooficialidad, ha replicado a la dirigente popular que si no ha hablado sobre este tema es porque se "sabe perfectamente" cuál es su posición, a favor de que no se plantee esta legislatura porque no iba en el programa electoral del PSOE.

En este punto, se ha referido al vídeo que este mes lanzó el PP para explicar su posición en contra de la oficialidad del asturiano y en el que, ha asegurado, la actuación de la presidenta del PP "no fue muy convincente".

Fernández también se ha defendido de las acusaciones del PP sobre las infraestructuras y ha asegurado que siempre ha defendido que se abriese la variante ferroviaria de Pajares cuanto antes para tráfico de pasajeros y mercancías y que así lo defendió también con los últimos ministros del PP.