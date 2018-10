J.Fernández recrimina a Foro que repita siempre las "obsesiones" de Cascos

Oviedo, 24 oct (EFE).- El presidente del Principado, Javier Fernández, ha acusado hoy al portavoz de Foro, Pedro Leal, de hablar por boca del vicepresidente de la formación, Francisco Álvarez-Cascos, y limitarse a repetir sus "obsesiones", aunque no tengan ningún sentido.

Fernández ha hecho estas críticas en la Junta General del Principado al replicar la intervención forista en el debate sobre el estado de la región, en la que ha criticado los nuevos planes para la variante de Pajares o la actuación de los socialistas ante la crisis abierta en Alcoa.

Así, ante las críticas lanzadas ante el cierre de la factoría que Alcoa tiene en Avilés, Fernández le ha recriminado que "por un interés partidista" haya acusado al Gobierno asturiano o al de Madrid de esa situación porque "sabe que es falso" y supone una falta de respeto a los trabajadores que se van a ver afectados por esa decisión.

"No pueden acusar al gobierno del drama que se está provocando en Alcoa, y el resto de lo que ha dicho en su intervención no me preocupa", ha afirmado el jefe del Ejecutivo, que ha reprochado a Leal que haga lo mismo que la anterior portavoz -Cristina Coto- y se limite "a "repetir las obsesiones de su fundador", en referencia a Francisco Álvarez Cascos.

El presidente le ha pedido moderación en sus críticas -"hay que tener mesura hasta para exagerar"- y, en tono irónico, se ha mostrado convencido de que seguramente en Foro, muy crítico con los actos del triple centenario, "se hubiesen vestido de Pelayo" para celebrarlos en caso de haber estado en el Gobierno.

"Se han dicho cosas que insultan a la inteligencia de quien las escucha", ha dicho Fernández, que ha acusado a Leal también de utilizar términos como el de "culturetas" impropias en un parlamento.

Ante estas críticas, Leal ha acusado al presidente de "practicar el escapismo político" y "tirar balones fuera" al centrar sus críticas en Cascos, en vez de explicar lo que ha hecho al frente del Ejecutivo.

"Si tanto echa de menos a Cascos le voy a remitir un libro para que se ilustre señor Fernández", le ha replicado.