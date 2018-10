El Festival de Cine de Gijón recupera los "Géneros Mutantes" con once títulos

Gijón, 24 oct (EFE).- El Festival Internacional de Cine de Gijón recuperará el apartado de "Géneros Mutantes" con once películas de temática diversa, en la 56 edición que se celebrará del 16 al 24 de noviembre.

La organización del certamen ha valorado la necesidad de "romper barreras" para posibilitar una programación que satisfaga a espectadores con intereses distintos.

Por ello, se intenta homenajear al cine en estado puro con películas que distintos géneros, desde el wéstern hasta el terror pasando por la ciencia ficción y el policial, entre otros, han destacado los organizadores.

La programación ha incluido el estreno en España del largometraje "Les confins du monde", de Guillaume Nicloux, situado en la guerra de Indochina y protagonizado por Gaspard Ulliel y Gérard Depardieu.

En la competición internacional del ciclo Rellumes se proyectará "Relaxer", de Joel Potrykus, una fábula surrealista que entrecruza los imaginarios de Franz Kafka y Edgar Allan Poe.

El esloveno Olmo Omerzu presentará su tercer largometraje, "Winter Flies", una historia juvenil que se verá por primera vez en España en el Festival de Gijón.

También se exhibirá "The Dead and the Others", de Jão Salaviza y Renée Nader Messora, sobre la chamanería en la selva amazónica, que fue galardonada con el Premio Especial del Jurado en el Festival de Cannes.

El director iraní Babak Jalali traerá a Gijón "Land", un wéstern moderno que aborda desde la ficción la vida en una comunidad indígena de Estados Unidos.

Por su parte, la realizadora francesa Claire Denis presentará "High Life", un film de ciencia ficción sobre una odisea espacial protagonizada por Robert Pattinson y Juliette Binochep.

En un pase especial en colaboración con el Festival de Sitges, se ha programado "Lo que esconde Silver Lake" de David Robert Mitchell, una comedia policial ambientada en Los Ángeles.

El cine argentino también estará representado por "El Ángel", de Luis Ortega, basada en la historia real de Carlos Robledo Puch, un joven bonaerense que se hizo famoso por la crueldad de sus crímenes.

Además se proyectará "Tiempo después", de José Luis Cuerda, una comedia española surrealista ambientada en el único edificio que queda en píe en un mundo devastado.

En un pase especial se exhibirá la ópera prima de Andrea Jaurrieta, "Ana de día", que obtuvo los premios a la mejor película y mejor actriz en el Festival de Alejandría.

También ha sido programado el último largometraje de Peter Strickland, "In Fabric", un filme que rinde homenaje al "giallo italiano" con una historia sobre el ocultismo y la brujería.