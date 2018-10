Javier Fernández asegura que Alcoa llevaba tiempo madurando cerrar factorías

Oviedo, 24 oct (EFE).- El presidente del Principado, Javier Fernández, ha asegurado hoy que Alcoa llevaba madurando desde hace tiempo el cierre en sus plantas de Avilés y A Coruña y que lo ha hecho en un momento lamentable, pero que no se puede responsabilizar de esa decisión al Gobierno actual.

"De la decisión que toma la empresa solo es responsable la empresa", ha afirmado el jefe del Ejecutivo en su respuesta a la presidenta del PP, Mercedes Fernández, que al intervenir en la segunda sesión del debate sobre el estado de la región había atribuido el cierre de estas plantas a una política energética "que va a trompicones".

El presidente asturiano ha acusado a la dirigente del PP hacer un discurso "frívolo y malintencionado" al responsabilizar de la situación de Alcoa a la política energética del Gobierno socialista porque este Ejecutivo no tiene la culpa de una decisión que ha tomado en exclusiva la empresa "que no se puede ir de rositas".

Ha reconocido que no está de acuerdo con la política de la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, como tampoco lo está con que el Gobierno no tenga ninguna capacidad de actuación ante la decisión de los operadores de cerrar alguna central de generación.

"No puede tener actitud ventajista y atribuir la situación de la empresa a la política energética del Gobierno porque no es así", ha subrayado el jefe del Ejecutivo asturiano que ha asegurado que lo que ha hecho el Ejecutivo de Sánchez no ha sido otra cosa que aplicar el marco vigente en cuanto a la bonificación de las empresas electrointensivas.