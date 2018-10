Javier Fernández niega sentirse cómodo gobernando desde la prórroga

Oviedo, 24 oct (EFE).- El presidente del Principado, Javier Fernández, ha negado que se sienta cómodo con las prórrogas presupuestarias y ha asegurado que, sin duda alguna, le hubiese gustado gobernar con presupuestos durante todos estos años.

"No se imagina cuánto", ha replicado Fernández al portavoz de IU, Gaspar Llamazares, a quien ha dicho que por lo que a él respecta le gustaría no ser un obstáculo para que el próximo año pueda haber unos presupuestos.

El jefe del Ejecutivo asturiano ha asegurado que "el futuro llega cargado de expectativas, pero también de amenazas", y que ahora hay que pensar en qué pasará si a partir de ahora si se alcanzan acuerdos en este parlamento, en contra de lo que ha pasado hasta ahora.

Ha afirmado que, sinceramente, no cree que haya tiempo para abordar la reforma del Estatuto de Autonomía que defienden IU y Podemos antes de que acabe la legislatura y que para afrontarla, en cualquier caso, se necesitará una "amplia y sólida mayoría".

Tras señalar que no todos están de acuerdo en la reforma, ha incidido en que si abordase ahora ésta también se vería afectada por la cercanía de las elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo.

Fernández ha advertido de que la posibilidad de que Asturias viva una nueva reconversión industrial debería "preocupar a todos", aunque ha señalado que ahora no tendrá la dureza de la que se dio a finales del pasado siglo porque la región cuenta ahora con mejores infraestructuras y equipamientos.

También ha dejado claro que el modelo futuro no va a tener nada que ver con un pasado que no va a volver, porque no van a volver los tiempos de las grandes obras públicas, ni a contar con 52.000 trabajadores de la construcción, como había en 2009, y porque la minería está en sus últimos momentos.

Sobre este último asunto, se ha mostrado convencido de que el presidente Pedro Sánchez va a actuar "con decisión y convencimiento" como le pidió, para hacer frente al cierre de la minería.

Ahora el sostén del núcleo industrial asturiano se centra en el sector energético y el metal-mecánico que, según ha añadido, precisa de un marco energético estable y predecible para que las empresas inviertan y evitar deslocalizaciones como la de Alcoa.

En cuanto al nuevo modelo de financiación, ha dicho que es consciente de que es otro gran reto para Asturias, pero que no es un iluso y sabe que él no va a negociarla, y más en un momento en el que los pactos no van a ser fáciles entre autonomías.