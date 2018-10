Podemos asegura que Fernández hará todo lo posible para impedir acuerdos

Oviedo, 24 oct (EFE).- Podemos volverá a sentarse a negociar con el Gobierno asturiano los presupuestos regionales del próximo año, a pesar de tener la impresión de que el presidente, Javier Fernández, no quiere el acuerdo y de que va a hacer todo lo posible para impedirlo por la "hostilidad" hacia la formación morada.

"Su actitud deja claro, como lleva ocurriendo desde 2015, que no tiene la menor intención de alcanzar un acuerdo con Podemos", ha afirmado el portavoz de Podemos en la Junta General, Enrique López, que en la segunda sesión del debate sobre el estado de la región ha ha asegurado que espera que el "celebrado cambio" al frente de la FSA, con Adrián Barbón al frente, "ayude a eliminar obstáculos para el acuerdo".

En su opinión, el presidente da la impresión de que "va a hacer todo lo posible por impedir" que el acuerdo presupuestario alcanzado a nivel nacional entre Podemos y socialistas se reproduzca en Asturias, "como hizo todo lo posible por impedir que Pedro Sánchez fuera candidato del PSOE o para que en Oviedo no hubiese gobierno de cambio".

Según el portavoz de Podemos, en un momento en el que la sociedad está ilusionada por anuncios como la subida del salario mínimo a 900 euros, "Fernández sólo busca la confrontación" y "levantar muros" por una "aversión que resulta extemporánea" hacia esta formación.

López respondía así a las críticas lanzadas por el presidente a la falta de acuerdos y al llamamiento que hizo, especialmente a los morados, para llegar a un acuerdo presupuestario para 2019.

El portavoz de Podemos se ha preguntado también si Fernández no quiere el acuerdo "por cálculos políticos o cuestiones internas" o si prefiere la prórroga presupuestaria porque no va a tener que gestionarla él "sino alguien que quizás no sea de su agrado".

"Somos fuerza de gobierno y pedimos al PSOE que revise nuestras propuestas a la hora de abordar una negociación presupuestaria que para Podemos quizás sea la más importante de estos cuatro años porque a corto plazo, seguramente, la composición política va a ser bastante diferente y se acaben sus gobiernos en solitario", ha dicho, antes de incidir en que no van a asistir a la negociación como meros oyentes.

López ha acusado al presidente asturiano de caer en la "complacencia y el reproche" y de haber realizado un análisis superficial de la situación de Asturias, así como de haber situado a Podemos en el centro de sus críticas en su último discurso en un debate de orientación política como presidente de un Gobierno que, en su opinión, ha brillado por su ausencia.

Según López, no habló de la brecha salarial, de la precariedad o los servicios públicos y se dedicó en su intervención a responsabilizar a la formación morada del devenir de esta legislatura y sólo "casi de pasada" invitó a Podemos a un acuerdo.

"Dudo de la sinceridad de esa invitación y creo que quedó claro que durante estos cuatro años quedó claro que usted prefiere evitar un acuerdo", ha subrayado, antes de asegurar que "de hecho trabajó activamente para evitarlo en Oviedo, Asturias y Madrid".

Para el portavoz de la formación morada, a Fernández le ha sobrado agresividad y le ha faltado autocrítica cuando estos años de Gobierno arrojan un "balance escaso" y una forma injusta de gestionar la crisis.

López ha reprochado también al jefe del Ejecutivo asturiano que no tuviese en cuenta ninguna de las propuestas lanzadas por Podemos para revertir la crisis demográfica, en materia de vivienda o de renta básica, del sector lácteo o del pesquero.

"Su Gobierno se opuso a casi todas las medidas de Podemos", ha señalado López, que ha recordado que así se vio ante la propuesta de duplicar el parque de viviendas públicas, de limitar los salarios de altos cargos o de extender la red y gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años.

Después de que el presidente le pidiese que no convierta ese último asunto en una barrera para el acuerdo, López ha reconocido que ahora hay un buen punto de partida para negociar, pero se ha preguntado si está dispuesto a desarrollar el acuerdo estatal "para avanzar en la gratuidad a la vez que se extiende la red pública hasta que ninguna familia quede fuera".

López le ha acusado de mantener la administración "atestada de nombramientos a dedo", de hacer de los servicios públicos "un cortijo de la FSA-PSOE", de no querer eliminar los aforamientos y evitar la reforma del Estatuto para reconocer los derechos de los hablantes de asturiano, tal y como han planteado ya en una iniciativa conjunta IU y Podemos sobre la que tendrá que pronunciarse.

Sobre el anunciado cierre de Alcoa, ha advertido de que Podemos es partidario de revertir las privatizaciones para recuperar el control patrimonial industrial y ha invitado a Fernández a trabajar juntos para que Asturias se convierta en tierra de buenas prácticas empresariales y base su crecimiento en una industria sostenible.