El PSOE reprocha a Podemos sus "prejuicios cargados de demagogia e impostura"

Oviedo, 24 oct (EFE).- El portavoz socialista en la Junta General del Principado, Marcelino Marcos Líndez, ha acusado hoy a Podemos de haber despreciado el último presupuesto socialista "para poder seguir enfeudados en esos prejuicios, cargados de demagogia, simpleza e impostura".

Líndez ha lanzado estas críticas durante la segunda sesión del debate sobre el estado de la región, en la que ha reconocido que, pese a que hay una mayoría real de izquierdas en la Junta General, es un hecho de que hay "falta de sintonía" entre esos grupos.

Tras asegurar que el grupo socialista siempre ha tratado de incorporar a esa mayoría de izquierdas a cuantas formaciones acepten considerarse como tales, ha reconocido que no lo ha conseguido y que así se ha visto en el caso de Podemos.

Ha calificado de "pura impostura con pretensiones electoralistas" el intento de algunos grupos de reformar el Estatuto de Autonomía a cinco meses de que se disuelva el parlamento regional y, ha acusado a Podemos, especialmente, de "encarnar la superficialidad y la incoherencia" por plantear junto a IU una modificación "que no va a salir adelante" para declarar la oficialidad del asturiano.

No obstante, ha afirmado que de existir un "jetómetro, sería difícil que marcase los niveles que alcanza el PP" al utilizar el asturiano con la vista puesta exclusivamente en los votos.

En su opinión, el debate de hoy se convirtió en un "tribunal sentenciador" de la gestión del Gobierno cuando lo que los asturianos esperan es "altura de miras" para defender sus intereses, el tejido empresarial y la industria "santo y seña de la comunidad".

Por mucho que se empeñen desde la oposición, el portavoz socialista ha asegurado que no van a poder ocultar la apuesta del Ejecutivo de Javier Fernández "por la defensa del estado del bienestar".

También ha planteado la necesidad de abordar una transición energética justa y consensuada, como se ha hecho recientemente con las medidas planteadas ante el cierre de la minería como "primer paso a seguir para conseguir estabilidad".

De Alcoa ha afirmado que "su espantada es un mazazo para Asturias", pero ha recordado a Mercedes Fernández que el presidente popular José María Aznar fue "quien malvendió Inespal" a esta multinacional.

En materia de infraestructuras, ha afirmado que el esfuerzo inversor en Asturias de los socialistas supera siempre el de los populares, pero que también hay que imprimir "un ritmo ágil" para que se abra la variante de Pajares a pasajeros y mercancías.

En este punto, también ha reprochado al PP que no se haya sumado a la Alianza por las infraestructuras -"no le van a regañar; ya no gobierna Rajoy-" o que su presidenta -"hay que ser indolente"- fuese a Cangas del Narcea a decir que los socialistas paralizaban la autovía A-63 cuando acababa de iniciarse el tramo Cornellana-Salas.