Sandoval asegura que el Córdoba va "con las ideas claras" a Gijón

Córdoba, 25 oct (EFE).- El entrenador del Córdoba, José Ramón Sandoval, afirmó este jueves que su equipo va "con las ideas claras" a Gijón, donde el viernes se enfrentará al Sporting en el partido que abre la undécima jornada de LaLiga 1/2/3.

El madrileño admitió en una comparecencia de prensa que sabe "lo que exige" el rival, que no ha perdido ningún encuentro ante su público.

"Tenemos que estar muy concentrados", advirtió el técnico del Córdoba, equipo que arrastra el lastre de ser el único de la categoría que aún no ha puntuado en sus desplazamientos.

Sandoval confesó que sería "muy especial" para él el hecho de conseguir una victoria en El Molinón, un estadio "que aprieta mucho" y del que guarda "grandes recuerdos" de su etapa allí.

"Es muy grato llegar a una casa en la que he estado antes porque allí tengo muchos amigos, aunque será una pena no poder encontrarme con 'El Brujo' Quini, que me ilustró y me enseñó los valores del fútbol", manifestó.

Sandoval resaltó los progresos de su equipo en los últimos partidos y dijo que los futbolistas se "lo están poniendo muy difícil" a la hora de elegir los que juegan.

Añadió que sus pupilos deberían tener en Gijón "como referencia el partido de Copa en Elche (1-4)" para realizar un fútbol "compacto" y permitir "pocas contras" al rival.

"Tenemos que ser protagonistas con el balón", destacó el preparador cordobesista sobre el talante que pretende en su equipo ante un partido "complicado".

Para Sandoval será clave la actitud de los futbolistas, ya que están en "una dinámica de convicción" por las últimas actuaciones.

"Tenemos que ser solidarios y defender todos", indicó el madrileño, quien reconoció que ya tiene "una base" de jugadores que "está dando resultados", aunque recalcó que reclamará el máximo de atención a todos.