Gijón emprenderá "acciones reivindicativas" si no avanza el plan de vías

Gijón, 26 oct (EFE).- El Consejo Social del Ayuntamiento de Gijón ha aprobado hoy por unanimidad una resolución para advertir al Ministerio de Fomento de que se emprenderán "acciones reivindicativas" para defender los intereses de la ciudad si no se pone en marcha de manera "inmediata" el plan de vías.

"Es responsabilidad común hacer ver que no admitiremos más retrasos, más excusas, más justificaciones vengan de donde vengan para paralizar las inversiones precisas", sostiene el texto acordado por este órgano conformado por partidos políticos y agentes vecinales, sociales y empresariales.

El documento recalca que el plan de vías es un proyecto de "envergadura" que supondrá un "cambio radical en la comunicación de una ciudad, y también en su desarrollo económico, urbanístico y social".

El texto subraya que la demora es "sencillamente inaceptable" después de más de 16 años desde la firma del primer convenio de Gijón, plazo tras el cual se "ha agotado la paciencia de la sociedad gijonesa".

"La concreción de este proyecto es tan vital para nuestra ciudad que no caben luchas partidistas ni réditos políticos, el retraso es de tal magnitud que no cabe otra solución que no pase por la unidad de todos y todas sin fisuras", señala la declaración firmada por todos los participantes.

Unido a ello, apunta que "es hora de dar continuidad a las actuaciones y poner sobre la mesa las inversiones necesarias para desarrollar el proyecto que debe cambiar el futuro de nuestra ciudad y comunidad autónoma".

El portavoz del gobierno gijonés, Fernando Couto, ha desvelado que representantes del Ministerio de Fomento, en conversaciones con la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, han apuntado que el convenio del plan de vías está "inmaduro".

En este sentido, ha urgido a "dar respuesta" a esta cuestión, en la que "no caben más demoras".

Couto ha señalado que se mantendrá un encuentro en los próximos días en Madrid con el Ministerio para que detalle la situación en la que encuentra el proyecto de integración.