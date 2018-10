Podemos e IU asumen entre reproches seguir la estela del pacto nacional

Oviedo, 26 oct (EFE).- Socialistas, Podemos e IU han acordado hoy afrontar la negociación de unos presupuestos que garanticen el cambio social y la regeneración democrática siguiendo la misma línea que han suscrito a nivel nacional el Gobierno de la nación y Unidos Podemos, pero lo han hecho sin aparcar sus diferencias y en medio de reproches.

Éstos se sucedieron entre unos y otros durante la última sesión del debate sobre el estado de la región que a lo largo de tres días se ha sucedido en la Junta General y que hoy ha concluido con la aprobación de 155 de las 182 propuestas de resolución con las que los grupos pretenden orientar la acción de gobierno.

Entre ellas se aprobaron varias favorables a extender la red y la gratuidad de las escuelas de 0 a 3 años, en defensa del carbón y Alcoa, de agilizar la variante de Pajares o incrementar las ayudas a la investigación, y se rechazaron otras significativas, como la que planteó el PP en contra de la oficialidad del asturiano, que contó con el apoyo de Ciudadanos y la abstención el PSOE.

Entre todas ellas, sobresalió una de IU en la que se insta al Consejo de Gobierno a aprobar un proyecto de ley de presupuestos para 2019, siguiendo la misma línea del acuerdo suscrito entre el Gobierno de España y Unidos Podemos", propuesta que tuvo el apoyo de PSOE y Podemos, y el voto en contra del resto.

No obstante, la iniciativa dio pie al secretario general de Podemos, Daniel Ripa, para arremeter contra las políticas llevadas a cabo por los últimos gobiernos socialistas y especialmente, contra el presidente, Javier Fernández, que afronta la recta final de su último mandato, pero también contra el portavoz parlamentario de IU, Gaspar Llamazares.

Tras señalar que siempre acuden a las negociaciones con la mejor de las voluntades, Ripa ha asegurado que el error de la formación morada fue "no haber facilitado la salida de Javier Fernández", a quien ha pedido, que pese a la animadversión que sienta por Podemos, aproveche lo que queda de legislatura porque la herencia que va a dejar va a ser fundamental a partir de las elecciones de mayo.

"Nos da igual si Fernández odia o no a Podemos, y estamos dispuestos a reunirnos mañana con él o con quien sea si se impulsan medidas que benefician a la gente", ha afirmado tras presumir de haber "conseguido logros significativos desde la oposición".

No obstante, los mayores dardos fueron dirigidos al grupo y portavoz de IU, con quien dijo no compartir su estrategia política personal y a quien acusó de haber impedido un mayor cambio social por su actitud "sumisa y subordinada" respecto al PSOE.

En su opinión, "no ha conseguido nada sustancial en su relación con el Gobierno" y, si en vez de haber avalado al PSOE hubiese empujado junto a Podemos, hoy posiblemente sería ya gratuita la escuela de 0 a 3, o habría menos listas de espera sanitarias.

"Ese acuerdo que IU quiere que se reedite en Asturias no debe basarse en la subordinación, sino en la exigencia", ha añadido antes de calificar de equivocada la estrategia de IU.

No obstante, ha dicho que en Podemos están dispuestos a hablar mañana mismo con IU y negociar un acuerdo de fin de mandato para conseguir los cambios que hacen falta para que Asturias no esté encadenada al pasado.

"Se ha equivocado enormemente porque ha pretendido ganar en la prórroga un debate que perdieron en el partido el martes y porque se empeña en cimentar muros entre Podemos e IU", le ha replicado el diputado de esta formación, Ovidio Zapico, que ha advertido a Ripa que la gente sabrá premiar a quien ha sido constructivo.

Le ha recordado también que IU ha defendido acuerdos amplios de la izquierda estos tres años y que en sus filas siguen siendo optimistas ante la posibilidad de llegar a un pacto presupuestario porque aún hay tiempo para más acuerdos dentro de un marco como el que se ha seguido en Madrid, "pese a que moleste e incomode a la bancada popular".

Desde ella, Luis Venta había asegurado previamente que el pacto del PSOE y Unidos Podemos lleva a la "cubanización o bolivarización de España" sin que conlleve ninguna regeneración democrática porque "los que amparan a los golpistas son de su misma condición" y el PP "no quiere una Asturias como la que planea Sánchez, Iglesias, Torra o Puigdemont".

Para el parlamentario popular, se ha hecho poco o muy poco en esta legislatura con un gobierno de izquierdas que "ha traído más paro, el cierre de térmicas y, en definitiva, pobreza", una pobreza que se va a extender, según ha añadido, con unas políticas que a la vez plantean garantizar el ingreso mínimo a todos.

Para la socialista Nuria Devesa, el consenso puede ser una de las mayores satisfacciones en política, y en Asturias es preciso "debatir, negociar y acordar" para aprovechar los siete meses de legislatura que quedan.

En su opinión, el acuerdo entre el Gobierno de España y Podemos "es un buen comienzo" para hacer lo propio en Asturias donde no hay razones para no intentarlo sobre la base de 28 diputados que suma la izquierda.

No obstante, ha aprovechado también su intervención para reprochar a Podemos que no haya habido más acuerdos en materia social o que se escudase en su propuesta de escuela de 0 a 3 años para no aprobar los presupuestos de este año.

En esta ocasión, en la que se han aprobado tres de las cuatro propuestas planteadas sobre esa cuestión, ha dicho que sería "imperdonable no ponerse de acuerdo para ampliar la red de forma progresiva real y posibilista, en la línea que defiende IU".