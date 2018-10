Un joven admite su culpa en la agresión a Germán Fernández en Gijón

Oviedo, 29 oct (EFE).- Un joven ha admitido, por primera vez, su responsabilidad en la agresión a Germán Fernández, en la zona de ocio de Fomento de Gijón en 2017, y se ha negado ante el juez a identificar a las personas que, junto a él, infligieron las lesiones a la víctima, que sufre importantes secuelas.

Esta es la primera vez que el joven, Rubén A.H., reconoce su participación en la agresión, ya que, hasta el momento, siempre había negado cualquier relación con los hechos.

Rubén A.H. había pedido declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Gijón, Juan Laborda, a través de un escrito, donde había anunciado que quería desvelar datos "relevantes" y "trascendentales" para la instrucción.

El joven compareció hoy ante el juez y únicamente ha contestado a preguntas de su propia defensa, según han informado a Efe fuentes judiciales.

La acusación particular que ejerce el abogado Gonzalo Botas, en nombre de la familia de la víctima, ha asegurado que Rubén A.H. no ha aportado detalles, ni datos "periféricos" sobre las personas que le acompañaban, ni tampoco sobre las circunstancias en las que se produjo la agresión, por lo que su testimonio no ha sido esclarecedor.

La acusación particular mantiene que Germán Fernández fue víctima de una agresión "múltiple", independientemente de "cuál fue el golpe determinante" de las graves lesiones que sufrió, según ha explicado a Efe el letrado.

La versión de Rubén A.H., a juicio del abogado, no es creíble, y aunque puede servir para inculparle directamente en la agresión, no es suficiente tampoco para exculpar al resto de acusados, por lo que él seguirá dirigiendo la acusación contra todos los miembros del grupo.

Rubén A.H. fue el quinto detenido en el curso de la investigación policial, en la que se arrestó a un total de ocho personas, de las cuales cuatro ingresaron en el Centro Penitenciario de Asturias, donde permanecen en prisión preventiva a la espera de juicio.

Germán Fernández permaneció en coma durante 50 días y actualmente, un año y medio después de la agresión, aún se recupera de importantes secuelas.