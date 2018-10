Podemos asegura tener "la mejor disposición" para negociar el presupuesto

Oviedo, 29 oct (EFE).- Podemos Asturies está a la espera de que el Gobierno le remita su primer borrador para iniciar la negociación presupuestaria a la que aseguran acudir "con la mejor disposición" tras el acuerdo a nivel nacional con el PSOE, que hoy les ha recordado que el futuro Ejecutivo gestionará la mitad del ejercicio.

La negociación presupuestaria dará sus primeros pasos esta semana con los contactos informales que mantendrá el Gobierno con los grupos para dar cumplimiento así a la resolución aprobada a instancias de IU en el debate sobre el estado de la región que le instaba a reeditar el pacto presupuestario estatal.

Según el portavoz del PSOE en la Junta, Marcelino Marcos, Podemos debe demostrar ahora "si quiere acabar la legislatura sin alcanzar ningún tipo de acuerdo o si dan un giro" o si opta, como ha hecho IU hasta ahora, por facilitar un pacto que garantice su aprobación.

"Respaldamos el acuerdo alcanzado a nivel nacional que marca unas líneas que son correctas", ha señalado Marcos tras la reunión de la junta de portavoces y ha recordado que, a partir de mayo, será el gobierno que salga de las elecciones autonómicas quien lo gestione "y no es lo mismo que gestionar una prórroga".

Para su homólogo en la formación morada, Enrique López, pese a que el Ejecutivo regional "llega tarde un año más", su grupo afrontará la negociación "con seriedad y la mejor disposición" asumiendo "la importancia de un acuerdo a final de legislatura".

Según López, el acuerdo nacional "abre nuevas vías" a expandir el ciclo educativo de 0 a 3 años que el pasado año determinó el rechazo de Podemos a las cuentas al no incluir su gratuidad y contemplar sólo una reducción del 50 por ciento en su cuantía para los usuarios, que comenzó a aplicarse meses después tras la aprobación del crédito extraordinario, respaldado por la formación morada.

Para el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, el hipotético acuerdo debe incluir "el giro social" de los presupuestos del Estado, unas cuentas "catastróficas", a juicio de la presidenta regional del PP, Mercedes Fernández, que ha reiterado su disposición a pactar con el Gobierno como en 2017 -único ejercicio que contó con presupuesto aprobado en la legislatura- a cambio de rebajas fiscales.

"Si el de Asturias es una réplica (del nacional), será un mal acuerdo", ha advertido Fernández tras lamentar que el Gobierno no se haya dirigido a su grupo para abordar la negociación presupuestaria "dando a entender que el principal partido de la oposición no interesa para nada".

Por su parte, Foro se ha mostrado en la misma línea que el PP al considerar que "lo que no es bueno para España, no es bueno para Asturias" mientras que el portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, ha reiterado que "la podemización de la economía" que deriva del acuerdo nacional no es "en absoluto" el modelo de su partido.

García, no obstante, se ha mostrado dispuesto a entablar el diálogo si se les solicita como hicieron hace dos años para aprobar el presupuesto junto a PSOE y PP y ha augurado que quizás este año sí sea posible el acuerdo entre socialistas, Podemos e IU al haber "intereses superiores en Madrid y se imponga desde allí".