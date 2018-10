Mendilibar: "Nos tomamos en serio la Copa. Queremos ganar y pasar de ronda"

Eibar , 31 oct .- El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, ha afirmado hoy que se toma en serio la Copa y que, pese a las rotaciones, quiere "pasar de ronda" ante el Sporting de Gijón y "si se puede ganar, mejor".

"Tal vez algunos piensen que no nos lo tomamos en serio, pero no es así", ha dicho el técnico, quien ha dejado claro que no va a cambiar "la forma de jugar", y el estilo va a ser "el de siempre".

Ha admitido que el Eibar parte como favorito en la eliminatoria, pero sólo porque está en Primera.

"Somos de la zona baja de Primera, y ellos de la alta de Segunda, por eso creo que estará la eliminatoria igualada, ya que el Sporting querrá hacer un buen partido para relanzarse en Liga", ha asegurado.

Ha reconocido que, tras la derrota sufrida en Vigo, su equipo no está "muy sobrado" y por eso quiere "recuperar los buenos resultados".