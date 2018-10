Somos Oviedo pide un frente social para defender las conexiones aéreas

Oviedo, 31 oct (EFE).- El concejal de Economía de Oviedo, Rubén Rosón, ha anunciado hoy que su grupo impulsará un frente social para defender unas conexiones aéreas "a la altura" de la región ya que "la mala gestión" del Principado tendrá un impacto negativo en la economía, el turismo y el empleo de Oviedo y de Asturias.

Rosón ha explicado que este frente social debe estar compuesto por representantes del sector hostelero, hotelero, turístico, congresual y social de la comunidad, para hacer presión ya que Asturias "no puede esperar a que haya un cambio de gobierno" para revertir esta situación.

Sobre este asunto, ha lamentado que el Principado vaya a estar sin conexiones internacionales "hasta no se sabe cuándo" y que el concurso de conexiones nacionales haya quedado desierto.

Una situación que afectará gravemente al conjunto de la región, que ya ha perdido la campaña de Navidad y Semana Santa, ha lamentado, y a Oviedo.

En lo que respecta a la capital del Principado, ha señalado que el actual gobierno municipal ha multiplicado por seis la actividad congresual de la ciudad, así como la promoción de la ciudad en ferias de turismo nacionales e internacionales.

Sin embargo, ha subrayado que estas actuaciones no valen de nada si el Principado no goza de unas buenas conexiones aéreas y ha alertado que de no revertir esta situación muchos eventos futuros "corren peligro".

En este sentido, ha reconocido que varios organizadores de congresos se han puesto en contacto con el Gobierno local para mostrar su preocupación por la falta de conexiones, y que éstas supongan un hándicap a la hora de traerlos a Asturias.

También ha lamentado que esta situación esté provocando que regiones como Galicia, Cantabria o País Vasco "nos estén adelantando", mejorando los números de su economía y empleo local, algo que en Asturias se está "desaprovechando".

Por último, ha criticado que PSOE y PP se hayan aliado y hayan "cubierto las espaldas" al Gobierno regional, al oponerse a una moción de Somos para instar al Ejecutivo autonómico a revertir esta situación.