El Sporting quiere recuperar en Copa del Rey la confianza de la afición

Gijón, 31 oct (EFE).- La plantilla del Sporting afronta mañana el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey en los que se enfrenta al Eibar y con el que esperan poder romper la mala racha de juego y resultados que le ha hecho perder la confianza de los aficionados y sitúa al entrenador Rubén Baraja en una posición muy delicada.

Baraja va a apostar por una mayoría de jugadores que no está utilizando en la liga con dos presumibles excepciones como son los casos del centrocampista Sousa y el delantero Djurdjevic que parecen haber perdido el favor del entrenador y de confirmarse su presencia en el partido de mañana todo indicaría que no lo harán el domingo en Almería en el partido de Copa.

El técnico rojiblanco ensayó a lo largo de la semana con un equipo formado por Dani Martín, Geraldes, Juan Rodríguez, Peybernes, Noblejas, Cristian Salvador Sousa, Isma Cerro, Pablo Pérez, Traver y Dujerdjevic, si bien en el centro del campo también trabajó con Nacho Méndez y Pedro Díaz por lo que es la línea que más dudas ofrece ya que el entrenamiento de hoy fue a puerta cerrada.

El partido tiene el atractivo añadido de la vuelta a El Molinón de tres jugadores con pasado rojiblanco: los laterales Calavera y José Ángel y en especial el centrocampista Sergio Álvarez, un hombre muy querido por la afición y que fue clave en las últimas temporadas, incluido el último ascenso a las órdenes de Abelardo.

Baraja se juega mucho en los dos partidos de esta semana ya que los aficionados han pedido su cese en los dos últimos encuentros en El Molinón pero tiene claro que el objetivo primordial es sumar los tres puntos el domingo en Almería para poder empezar a remontar en la clasificación.

La plantilla, no obstante, está muy ilusionada con la Copa, competición en la que el Sporting no supera los dieciseisavos de final desde la temporada 2008-09, no solo por medirse a un equipo de Primera división sino porque tienen puestas muchas esperanzas en poder hacer una buena eliminatoria que sirva para congraciarse con la afición que se ha mostrado muy crítica con el equipo en los últimos encuentros.

Rubén Baraja en esta ocasión si facilitó lista de convocados en contra de su práctica habitual en la liga cuando juega en campo propio, Y es la formada por: Mariño, Dani Martín, Noblejas, Juan rodríguez, Hernán Santana, Isma Cerro, Álvaro Jiménez, Nacho Méndez, Canella, Sousa, Geraldes, Peybernes, Cristian Salvador, Traver, Pablo Pérez, Djurdjevic, Álex Pérez, Cordero y Neftali lo que supone que de la primera plantilla descansan Molinero, Cofie, Babin, Lod y Carmona.

Sporting: Dani Martín, Geraldes, Juan Rodríguez, Peybernes, Noblejas, Cristian Salvador, Sousa, Isma Cerro, Pablo Pérez, Traver y Djurdjevic.

Árbitro: Jaime Latre Santiago El Molinón, 12 horas.