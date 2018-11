Anquela: "Los primeros que tienen que estar convencidos son los futbolistas"

Oviedo, 2 nov (EFE).- El entrenador del Real Oviedo, Juan Antonio Anquela, explicó hoy que al equipo se le están escapando puntos a el balón parado, faceta en la que la campaña pasada fueron "muy fiables", y reconoció que confía en la mejora defensiva y en que llegue a base del "convencimiento" los propios jugadores.

"Estamos intentando que las cosas se hagan por convencimiento. El año pasado fuimos muy fiables en las dos áreas a balón parado y este año tenemos problemas. Estoy convencido de que vamos a cambiar y vamos a mejorar ese aspecto, han sido circunstancias del juego y el otro día el fútbol fue demasiado cruel para el rendimiento del equipo", comentó el técnico.

Para el jienense, lo ideal sería jugar de "la misma forma" con el mismo sistema (4-4-2) que ha utilizado en sus etapas anteriores en equipos como Huesca o Alcorcón, pero señaló que hay "factores" como las lesiones que le impidieron mantener un esquema en lo que va de Liga.

"Empleamos el dibujo táctico según nos interese, nunca antes había usado tantos en una misma temporada, parece que das bandazos y eso no me gusta, pero si lo tengo que hacer lo hacemos. Me gusta jugar con cuatro y dos delanteros, con uno que haga la segunda punta, siempre he jugado así, pero a veces hay que adaptarse", apuntó el entrenador.

Anquela insistió en que jugar con dos puntas implica más trabajo en bandas, en el medio y atrás y que entre sus objetivos para el fin de semana está el compensar esa parcela e "intentar poner a los mejores dentro del sistema que más convenga".

Los carbayones entrenaron a puerta cerrada en la jornada del viernes y, aunque no hay convocatoria oficial aún, el propio entrenador confirmó que el único jugador recuperado que puede entrar en la convocatoria ante el Mallorca es Carlos Hernández mientras que el resto tendrán que esperar pese a haber entrenado con el equipo.