Fernández pide a la izquierda anteponer interés de las personas a sus cuitas

Oviedo, 2 nov (EFE).- El presidente del Principado, Javier Fernández, ha asegurado hoy que en la negociación del presupuesto de la comunidad autónoma para 2019, el último de la legislatura, la izquierda está ante la oportunidad de demostrar que es capaz de anteponer el interés de las personas a sus "cuitas" particulares.

En sus respuestas a los grupos parlamentarios de IU y Ciudadanos en el turno de preguntas al presidente del pleno de la Junta General, Fernández ha garantizado que se implicará en las conversaciones para lograr un acuerdo con Podemos que dé paso a unas cuentas públicas "con amplio contenido social".

Tras iniciar el miércoles la negociación con IU, que por sí sola no garantiza la aprobación de las cuentas, y a la espera del primer contacto con Podemos el próximo lunes, el jefe del Ejecutivo ha señalado que afrontará ese proceso "con flexibilidad, rigor y realismo" y "sin líneas rojas" a partir de la referencia del acuerdo suscrito a nivel estatal entre el Gobierno y la formación morada.

A su juicio, y ante la pregunta de Ciudadanos sobre la "podemización" de la economía asturiana que conllevaría reeditar el acuerdo nacional, dicho pacto responde a planteamientos propios "de la socialdemocracia de toda la vida" como son la subida del Salario Mínimo o vincular la subida de las pensiones al IPC.

Según Fernández, cuando utilizó el término "podemización" en diversas ocasiones aludía a planteamientos que suponen una simplificación de la política como los de contraponer "pueblo" a "casta" y hablar de "los de arriba y los de abajo", circunstancia que, a su juicio, no se da en el acuerdo alcanzado en Madrid.

Tras garantizar que invitará a la negociación a todos los grupos pero que no está dispuesto a un acuerdo que pase por nuevas rebajas fiscales, el presidente ha rechazado que, aunque se pueda "funcionar" y no sea un asunto "devastador", ningún gobierno está más cómodo con una prórroga que con un presupuesto aprobado.

No obstante, en el caso de un año electoral como 2019, la falta de presupuesto supone una dificultad adicional dado que el futuro gobierno no se formará hasta principios del mes de julio con lo que tendrá complicado tramitar créditos extraordinarios que compensen el efecto de una hipotética segunda prórroga consecutiva en Asturias.

"Ese no es un legado que ninguno queramos dejar al siguiente gobierno", ha advertido después de que el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, coincidiera con esa apreciación y garantizara una actitud "facilitadora" y en ningún caso de bloqueo al presupuesto.

Las cuentas de 2019 son, según Llamazares, "necesarias, posibles e imprescindibles" para evitar una prórroga "repetida y recortada" y ha abogado por que no sean sólo "el canto de cisne" de una legislatura en la que ese acuerdo a tres bandas entre PSOE, Podemos e IU no ha sido posible si no que siente las bases de un cambio para el próximo mandato y para un futuro gobierno plural de izquierdas.

Para el portavoz de la formación naranja, Nicanor García, el modelo económico de su partido es "antitético" con el que refleja el proyecto de Presupuestos del Estado para 2019 y que, de repetirse en Asturias, supondría apostar "por la Asturias subsidiada" al plantear un proyecto basado en el incremento del gasto y del endeudamiento.

Así, ha recordado que el acuerdo estatal también prevé una subida del impuesto al diesel y de la fiscalidad que se aplica a los autónomos y apuesta por un modelo de socialización de la economía con lo que, ha subrayado, su grupo casi prefiere que ese pacto no se repita en Asturias y no hipoteque así al futuro Gobierno regional.