Ibra: "Tenemos que intentar marcar más goles"

Oviedo, 6 nov (EFE).- El delantero del Real Oviedo, Ibrahima Baldé, señaló hoy que se fue fastidiado tras el empate ante el Mallorca (1-1) pese a jugar de titular y reivindicarse con un gol ya que, a juicio del senegalés, el equipo "debe marcar dos o tres goles" en vez de uno y estar "más atento" en algunas jugadas.

"Era un partido que teníamos controlado y en el que estuvimos bien en todos los aspectos, pero esta es la Segunda División y todos los choques son complicados. Tenemos buena delantera, hay que ser positivos, podemos dar goles y trabajo aunque va a depender del partido y del rival", señaló el punta.

Ibra reconoció que para un delantero siempre es mejor jugar acompañado arriba, pero matizó que "cada partido pide una cosa" y que es el entrenador, Juan Antonio Anquela, el que "sabe" mejor que nadie que sistema implementar.

"Me encontré bien, creo que todo el equipo lo estuvo y no me gusta hablar de manera individual. El equipo juega muy bien, pero a veces se nos complican algunas jugadas y acaban en ocasión o en gol. Tenemos que ser positivos y confiar en nosotros mismos, hay que tener concentración y estar unidos", analizó el atacante azul.

Respecto a los choques que vienen, Deportivo y Sporting de Gijón, el africano opta por centrarse en el primero y explica que lo que debe hacer el equipo es concentrarse en él mismo y en sacar los puntos en Riazor, ya que lo contrario sería "equivocarse".

"Un derbi es un derbi, hay que ir a muerte y dejarlo todo, más si juegas en casa porque tienes que hacer un partido perfecto en todos los aspectos para ganarlo, pero nosotros a lo nuestro. Pensamos en el Deportivo, todos valen lo mismo, son partidos y pensamos en estos tres puntos del sábado", concluyó Ibra.

Los azules volvieron al trabajo tras el descanso del lunes y lo hicieron con las ausencias de Saúl, Folch y Tejera, además, a la jornada matutina del miércoles se unirá una vespertina a puerta cerrada para reforzar la semana de trabajo de los carbayones.