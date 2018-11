Alanís: "No es lo mismo ver la segunda división que jugarla"

Oviedo, 7 nov (EFE).- El defensa mexicano del Real Oviedo, Oswaldo Alanís, que vuelve a estar a disposición del cuerpo técnico tras recuperarse de su lesión muscular, reconoció hoy que, aunque se lo habían dicho, "no es lo mismo ver la segunda división que jugarla".

"Es muy disputada esta categoría, y sorprende ver lo reñida que está en cuanto a puntos y los cambios de posiciones", dijo Alanis antes de asegurar que está "muy bien físicamente ya", que no se siente desenganchado y que está "a disposición del míster y listo para sumar en el momento que sea".

El futbolista es consciente de que viene "un calendario fuerte" con el choque ante el Deportivo en Riazor y la visita del Sporting al Tartiere en el derbi, pero no quiere ver más allá del choque de este sábado ante los gallegos porque lo contrario "quitaría atención" de esos tres puntos tan importantes.

"Estamos concentrados en el Dépor, en lo fuerte que es, el buen momento que vive y los jugadores que tiene. Me han contado cosas sobre el derbi y he visto lo que significa, pero no puede ser pensar ahora en eso", advirtió el propio jugador mexicano.

El central, una apuesta fuerte de la dirección deportiva carbayona, sólo pudo disputar unos minutos ante el Alcorcón tras su particular pretemporada y la lesión que le sobrevino en ese partido, pero sabe bien los puntos que le están costando al equipo los fallos a balón parado.

Los oviedistas completaron por la mañana la primera de las dos sesiones previstas para la jornada del miércoles, ya que de tarde volverán a trabajar pero a puerta cerrada y de manera excepcional, medida de refuerzo al trabajo matutino no es lo habitual en las semanas de trabajo previstas por el cuerpo técnico.