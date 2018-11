Críticos de IU cuestionan la pluralidad de la lista a las europeas

Madrid, 7 nov (EFE).- Varios sectores críticos en IU han puesto en cuestión la pluralidad de la lista unitaria que la formación quiere presentar a las europeas, y que después se integrará con la de Podemos, ya que creen que se ha conformado sin un acuerdo político claro, sin trabajar en el programa y alejada de los territorios.

Esta semana IU ha abierto el proceso de recogida de avales para esa precandidatura a las primarias para los comicios europeos de mayo de 2019, cuyo plazo concluye el próximo 27 de noviembre.

La dirección federal de IU asegura que se ha trabajado para respetar la pluralidad interna de la organización y a las distintas federaciones para elaborar esta candidatura unitaria, la única que se ha presentado para las elecciones al Parlamento Europeo.

La lista de IU está encabezada por Sira Abed Rego y Manu Pinea Marín, y deberá confluir en los próximos meses con la de Podemos, que encabezará el diputado Pablo Bustinduy cuando sea ratificado en sus propias primarias.

Sin embargo, para Izquierda Abierta, la corriente del parlamentario asturiano Gaspar Llamazares, estas primarias de IU son una "caricatura de participación".

Sostienen que "en un momento de profunda debilidad, sin un análisis riguroso ajustado a los tiempos que vive Europa y entregada a la estrategia de otros, IU afronta un proceso de primarias débil, con una única lista" y sin garantizar "ni la federalidad, ni la pluralidad de la organización", según explican en una nota de prensa.

"Izquierda Abierta considera que la dirección de IU, que es de facto la del Partido Comunista de España (PCE), consuma su estrategia de secuestro de Izquierda Unida para entregar los restos del naufragio de la organización a Podemos", añaden.

De forma similar se ha pronunciado el colectivo "+izquierda", constituido alrededor de la corriente de "IU sí, con más fuerza", que se ha desmarcado del proceso, ha rechazado formar parte de esa candidatura única que propone la dirección y además ha descartado presentar una lista alternativa.

"No estamos de acuerdo en confeccionar una candidatura antes de conocer los elementos esenciales del acuerdo de confluencia con otras fuerzas políticas", señala en un comunicado este sector en el que se integran dirigentes como Paloma López Bermejo -hasta ahora eurodiputada de IU- o José Antonio García Rubio, secretario federal de Empleo y Modelo Productivo de la organización.

"No compartimos que no se tenga en cuenta el respaldo democrático que cada fuerza tuvo en las anteriores elecciones, sacrificando la presencia de candidatos de IU en las candidaturas conjuntas a las elecciones europeas" que presentarán con Podemos, añaden.

Tampoco ven garantías de que su presencia quede subordinada a la agenda de otras fuerzas políticas como -recuerdan- ha ocurrido en anteriores procesos electorales.

Entre los críticos está también el diputado Ricardo Sixto, que recientemente impulsó la constitución de una corriente de militantes independientes en la formación, y que considera que lo más grave e "inadmisible" es que no haya reconocido el trabajo de los eurodiputados actuales "procediendo a su expulsión".

Para Sixto "esta es una maniobra perversa que esconde bajo la apariencia de renovación lo que no es más que la laminación de cualquiera que no sea un 'garzoner'. No va a haber eurodiputados que no sean de la estricta confianza del coordinador general, Alberto Garzón".