El Museo de Bellas Artes expondrá una muestra antológica de Aurelio Suárez

Oviedo, 7 nov (EFE).- El Museo de Bellas Artes de Asturias tiene previsto organizar de cara a 2019 o 2010 una muestra antológica de la obra del pintor gijonés Aurelio Suárez con la intención de que también pueda ser exhibida en una de las principales pinacotecas de Madrid.

El director de la pinacoteca, Alfonso Palacio, ha mostrado el interés en promocionar la obra del pintor gijonés durante la presentación de una nueva donación de obras, objetos y documentos del pintor gijonés Aurelio Suárez (1910-2003), por parte de su hijo, Suárez.

En la rueda de prensa de presentación, el hijo del artista ha advertido del "daño de unas proporciones inmensas que están haciendo los políticos a la cultura de Asturias, que será difícil de recuperar".

"Sólo queda echar una firma para que el legado de mi padre y hablo de su obra, salga de Asturias y no vuelva jamás. Aquí no va a quedar ni un solo papel de mi padre, este es un mensaje para el quien lo quiera oír", ha subrayado Suárez, que ha censurado que en el Ayuntamiento de Gijón no haya colgado ni un solo cuadro de su padre cuando tiene seis óleos en propiedad.

La donación realizada por el hijo del pintor a la pinacoteca asturianas contiene el tercer bloque de materiales, documentación y objetos del artista Aurelio Suárez pertenecientes a la donación realizada en 2017.

Aurelio Suárez (Gijón, 1910-2003) es un artista central en el panorama del arte asturiano del siglo XX con una trascendente y notoria proyección nacional.

Su obra, vinculada al surrealismo, supone un ejemplo singular, con una iconografía tremendamente genuina y personal que lo convierten en un caso único dentro del elenco de artistas de su generación.

Con esta tercera donación el Museo incorpora a su colección un nuevo grupo de heterogéneos e interesantes objetos del artista entre los que se encuentran varias piezas de cerámica pintadas por él, así como diversas cajas, piedras y tablas de madera en donde la creatividad de Suárez ha dejado huella.

Asimismo, se puede encontrar mobiliario perteneciente al estudio que el artista tenía en la calle Capua de Gijón así como otro diseñado, pintado o de alguna manera manipulado por Aurelio Suárez entre los que destacan lámparas, espejos, una mesa o la banqueta de la habitación de su hijo.

Otras de las piezas presentadas han sido varios marcapáginas y postales así como distintos objetos pertenecientes al artista y a los que se unen otros de su uso personal.

Asimismo, esta donación incorpora una talla de madera que representa la cabeza de un niño, diferentes vidrios y metales así como una interesante colección de relojes entre los que se encuentran el reloj del artista, el de su hermano y el de su hijo.

En esta línea, tan íntima y familiar, Gonzalo Suárez también ha donado varios dibujos realizados por el padre del artista, Abelardo Suárez Ibaseta así como otros objetos confeccionados por su hermano, Gonzalo Suárez Fernández.

Completan esta donación varias publicaciones, algunas de ellas con dedicatoria y referencia a Aurelio Suárez y otras en las que se cita al artista así como prensa y un libro.

Finalmente, se deja constancia de una serie de piezas que ingresarán en el Museo tras el fallecimiento de Gonzalo Juan Suárez Pomeda.

Se trata de una caricatura de Aurelio Suárez realizada por Alfredo Suárez (1941), un retrato de María Teresa Pomeda Ordóñez, obra de Rubio Camín (1951) y un cuadro pintado conjuntamente por Aurelio Suárez y María Teresa Pomeda sobre tablex (h. 1990).