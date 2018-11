PP pide cese de Villacampa por mentir sobre la ayuda a la familia de Palacio

Oviedo, 7 nov (EFE).- El concejal del PP Gerardo Antuña ha pedido hoy la dimisión del edil de Somos Fernando Villacampa por mentir y ocultar información en el Pleno al presentar una moción para buscar una fórmula que permita conceder ayudas económicas extraordinarias a las familias de empleados públicos fallecidos en accidente laboral, en referencia al bombero Eloy Palacio.

Antuña, en rueda de prensa, ha criticado la actitud mostrada ayer por el portavoz de Somos por "hacer una pantomima y mercadear en un tema tan importante" como la muerte de unan persona en accidente laboral.

"Sólo hay una salida ante su actitud rastrera, presentar su dimisión al engañar a los vecinos, a los grupos de la oposición y, sobre todo, a los bomberos", ha subrayado Antuña.

El Pleno pospuso ayer el debate de la moción presentada por Somos tras la petición de los grupos de la oposición (PP y Ciudadanos), que denunciaron no haber recibido un informe sobre las posibles vías para conceder esta ayuda.

El informe elaborado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Oviedo ha concluido que no procede el reconocimiento de una indemnización extraordinaria a la familia del bombero Eloy Palacio.

El informe, que recuerda que la familia fue indemnizada por una póliza de seguros municipal con más de 18.000 euros, también analiza la posibilidad de la concesión de una ayuda o subvención, algo que "no es encuadrable en ninguna de las trece líneas de actuación recogidas en el plan del Ayuntamiento" aprobado el junio de 2016.

Antuña, quien ha dicho que el PP hará lo posible para que llegue una ayuda a la familia del bombero fallecido en este mandato o si no en el próximo, ha criticado a la teniente de alcalde, Ana Taboada, por "esconderse cuando van las cosas mal" y no dar la cara cuando debería conocer que los grupos de oposición no tenían este informe, y alcalde, Wenceslao López, "por una vez más llevar mal el debate".