Anquela: "Quiero un Oviedo serio y con descaro"

Oviedo, 8 nov (EFE).- El técnico del Real Oviedo, Juan Antonio Anquela, reconoció en la previa al choque ante el Deportivo que el club gallego es un claro candidato al ascenso, y señaló que ante los deportivistas quiere ver a un Oviedo "con descaro y serio", porque un Oviedo metido atrás "no maneja bien" los partidos.

"Quiero que hagamos lo que hacemos siempre, ser serios, jugar bien al fútbol e intentar salir a ganar desde el inicio. No solemos meternos atrás pero cuando lo hacemos no manejamos bien esa situación. Quiero descaro, porque no tenemos motivos para no hacerlo bien. Vamos a ser fieles a lo que venimos siendo", analizó el entrenador.

Anquela, que ve en el rival del sábado a una plantilla "excepcional", cree que su equipo puede contrarrestar las virtudes de los gallegos y espera hacerlo consiguiendo que su bloque sea "más consistente" ante los envites del contrario, algo que no lograron mantener ante el RCD Mallorca y cedieron dos puntos.

"Si quitas el último minuto estuvimos bien, tenemos que hacer lo de siempre y mantenerlo todo el partido. Al ritmo que jugamos la primera parte es difícil jugar 90 minutos, estoy contento con el trabajo porque creamos ocasiones y jugamos bien, aunque no con el resultado", comentó el jienense.

El entrenador azul admite entender lo que significa el derbi tras haberlo vivido el año pasado, pero no quiere adentrarse en él dos semanas antes, por lo que sigue defendiendo que lo importante es que sus jugadores estén concentrados en el próximo partido para que no se escapen puntos en los últimos minutos.

"Ya hemos perdido dos partidos muy traumáticos en esas circunstancias, pero también empatamos así en Cádiz y ganamos a Osasuna aquí. Es algo que les pasa a muchos equipos de la Segunda, y es por eso que nadie regala nada: hay que estar concentrados hasta el último minuto y tener la suerte de cara", concluyó el propio Anquela.

Los azules, que trabajaron a puerta cerrada, tienen aún una última sesión matutina prevista para mañana, viernes, entrenamiento en el que no estará Berjón -baja para Riazor- y en el que seguirán de cerca la evolución de un Aarón que abandonaba antes de tiempo la sesión del miércoles.