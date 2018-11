La cantautora estadounidense Beth Hart cierra en Avilés su minigira española

Avilés, 8 nov (EFE).- La cantautora estadounidense Beth Hart cerrará mañana en el Teatro Palacio Valdés de Avilés una minigira en España, que sólo ha incluido a Madrid y Barcelona, con un concierto que lleva el cartel de lleno colgado desde hace más de un mes por el interés despertado entre el público nacional, francés y portugués.

La estadounidense, considerada como una de las grandes divas del soul, ofrecerá mañana, a las 21:00 horas, en el odeón local, el último concierto de su gira.

La organización del recital destaca el interés despertado por la intérprete de temas como "No place like home".

A Avilés llegará con el protagonismo de su último disco, "Black Coffee", nacido de la colaboración con Joe Bonamassa, y con la referencia de los dos álbumes grabados en directo este año en coliseos como el Royal Albert Hall de Londres ("Live at the Royal Albert Hall") o el Iridium Jazz Club de Nueva York ("Front and Center").

En "Black Coffee", un disco de versiones de grandes clásicos del blues y del soul, cuenta con temas como el que le da nombre y al que le dio su forma original Tina Turner.