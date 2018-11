Expósito considera "muy injusto" que a N'Diaye le castiguen con un partido

A Coruña, 8 nov (EFE).- El centrocampista del RC Deportivo Edu Expósito ha considerado "muy injusto" que al jugador del Málaga Alfred N'Diaye le hayan sancionado solo con un partido mientras que a su compañero de equipo Borja Valle le hayan castigado con cuatro por su expulsión ante el Córdoba.

El franco-senegalés fue expulsado, según consta en el acta, por "encararse con sendos adversarios y dirigirse a un rival en los siguientes términos: 'Te voy a matar'", mientras que a Valle le sancionaron con mayor dureza por decirle al árbitro 'sinvergüenza de mierda'.

"Es muy injusto, pero no podemos hacer nada. No necesitamos que nos ayude nadie, pero tampoco que nos perjudique", dijo antes de insistir: "Creemos que no es justo que al final un jugador que hace comentarios bastante feos a un rival sea castigado con solo un partido de sanción".

Expósito se centró en el partido del sábado con el Oviedo, al que consideró "un rival muy duro, que siempre pone las cosas muy difíciles".

Al conjunto asturiano ya se enfrentaron los deportivistas en pretemporada (1-1) en el torneo Vila de Foz.

"Es un equipo correoso, no nos dejaba hacer nuestro fútbol, pero estamos preparados para eso, sabemos cómo son", declaró.