Lastra asegura la renovación del parque de conservación de carreteras

Oviedo, 8 nov (EFE).- El consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, ha negado hoy la existencia de recortes en la conservación de carreteras y ha avanzado que este año el gobierno ha comprado once vehículos dentro de un plan de renovación de maquinaria que el próximo año dispondrá de una partida de medio millón de euros.

En el pleno de la Junta General, el diputado de Podemos Enrique López ha denunciado que en el pasado temporal, el primero del otoño, la respuesta de la Consejería fue "relativamente limitada", porque no contaba con los medios adecuados para atender los más de 4.000 kilómetros de carreteras de titularidad autonómica.

El diputado ha criticado que no hay presupuesto para la renovación de maquinaria, pero "no parece haber límites" para invertir en privatización y ha acusado a Lastra de liquidar un servicio público mediante los recortes en plantilla, la amortización de puestos de trabajo y la no renovación de medios materiales.

"Eso no es un buen negocio para la ciudadanía", ha asegurado López, que ha apostado por una gestión centralizada de las necesidades públicas desde los recursos públicos y que ha rechazado la gestión mixta.

Lastra ha insistido en que no hay recortes en conservación de carreteras y tras admitir la obsolescencia de la maquinaria actual, ha relatado que el pasado 13 de junio se reunió con el comité de empresa de conservación de carreteras con el que acordó un plan de renovación de maquinaria.

El plan contempla sustituir parte de los vehículos paulatinamente, de manera que este año se han adquirido once vehículos y en 2019 se prevé una inversión superior porque han presupuestado 500.000 euros.

En el plano del personal, las vacantes se van cubriendo "con normalidad dentro de las dificultades", ha asegurado Lastra, que ha mostrado su compromiso con el parque público y que ha precisado que hay necesidad de recurrir a medios privados, pero no ha habido privatización.