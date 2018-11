El Principado modificará el concurso aéreo para Londres, París y Fráncfort

Avilés, 12 nov (EFE).- El Gobierno del Principado estudiará cambios en los parámetros de licitación para hacer más atractivas a las compañías aéreas las conexiones del aeropuerto de Asturias con los destinos de Londres, París y Fráncfort, según ha explicado hoy el consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola.

El consejero ha realizado este anuncio al término de una reunión del Comité de Coordinación Aeroportuaria de Asturias.

Pola ha asegurado que se ha podido comprobar, a través de los contactos con las compañías aéreas y la propia percepción del Ministerio de Fomento y de Aena, que se trata de un problema de rentabilidad empresarial.

"No se trata, por tanto, de que la línea en cuestión sea o no rentable, si no de que sean más o menos rentables que otras conexiones", ha precisado el consejero.

Pola ha explicado a los miembros del Comité las actuaciones que ha llevado a cabo el Gobierno del Principado desde el punto de vista de la conectividad turística y ha recabado el apoyo adicional de Aena y de los servicios técnicos del Ministerio de Fomento para tratar de modificar alguno de los parámetros de las licitaciones públicas anteriores para adecuarlas a las demandas y expectativas de las compañías, "si es que ello es posible".

Entre las posibles alternativas, el Principado no descarta la posible implementación de un mecanismo de obligación de servicio público y, de hecho, hará un estudio para ver su viabilidad para determinadas rutas nacionales.

El Comité está integrado por representantes del Ministerio de Fomento, del Principado, corporaciones locales, Aena, Cámaras de Comercio y de otras organizaciones económicas.