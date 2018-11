PP acusa a la izquierda de introducir veneno en Asturias con la oficialidad

Oviedo, 15 nov (EFE).- El secretario de Organización del PP de Asturias, David González Medina, ha respaldado al presidente del partido, Pablo Casado, que esta semana ha rechazado la cooficialidad del asturiano, y ha acusado a la izquierda asturiana de intentar importar al Principado un problema que no tenía y de introducir "un veneno que nunca había probado".

González Medina ha criticado la postura de la izquierda y del PSOE, que ha aceptado y potenciado el uso que los nacionalistas han hecho de las lenguas para crear "una supuesta cultura e identidad" que marque entre buenos y malos.

Frente a este modo de actuar del PSOE, el PP se opone a la imposición de la oficialidad del asturiano porque "trae aparejado otras intenciones que está potenciando la extrema izquierda asturiana", que quiere distinguir entre buenos y malos asturianos y entre asturianos de primera y de segunda.

En su opinión, son "muy acertadas" las palabras de Casado cuando denuncia que en Asturias se está intentando imponer una lengua que no hablan los asturianos, ya que los asturianos no hablan ese "constructo artificial" y la mayoría no conoce, ni se identifica con una lengua creada en un laboratorio, ha dicho.

El diputado popular ha considerado "llamativo" que el portavoz de IU en la Junta General, Gaspar Llamazares, que "ni usa ni conoce ese constructo artificial, acuse y condene a los demás que tampoco la hablan".

El PP seguirá oponiéndose a la cooficialidad porque, además, "impone el conocimiento de esa lengua a todos los alumnos del sistema educativo y a todo trabajador público que quiera trabajar en Asturias", ha señalado González.