El duelo entre el Sporting y el Oviedo marca la decimocuarta jornada

Madrid, 15 nov (EFE).- La decimocuarta jornada de LaLiga 1/2/3 marcada estará marcada por el encuentro que enfrentará el sábado en el Carlos Tartiere al Oviedo con el Sporting de Gijón, un duelo asturiano en el que podría estar en juego la continuidad de ambos entrenadores.

Tanto el preparador "carbayón", Juan Antonio Anquela, como el técnico sportinguista, Rubén Baraja, llegan seriamente cuestionados a la contienda.

Circunstancia que dotará de un mayor dramatismo, si cabe, a un partido, en el que ni ovetenses, ni gijoneses pueden permitirse la derrota, si no quieren verse peligrosamente descolgados de la lucha por los puestos de ascenso.

Exigencias clasificatorias que también parecen conferir el carácter de ultimátum para el entrenador del Las Palmas, Manolo Jiménez, la visita del Granada, el flamante líder de la competición, al estadio de Gran Canaria.

Pese al respaldo público de los jugadores, la mala racha de resultados del conjunto insular, que tan sólo ha sido capaz de ganar uno de los siete últimos compromisos ligueros, ha puesto en duda la permanencia de Jiménez en el banquillo canario.

Un choque que el entrenador del Las Palmas tendrá que afrontar con la ausencia de una de sus piezas claves, el joven delantero Rafa Mir, que concentrado con la selección española sub 21 se perderá el duelo con el Granada.

El mismo motivo que impedirá disputar la contienda a otra de las grandes revelaciones de este inicio de campeonato, el atacante del Granada Alejandro Pozo, convocado por la "Rojita" para el doble enfrentamiento amistoso con Dinamarca y Francia.

Ausencias que no restarán atractivo a un encuentro en el que el Granada, que no logró pasar en la última jornada del empate sin goles en casa ante el Numancia, no puede permitirse ningún nuevo tropiezo si quiere conservar la primera plaza ante el acoso del Alcorcón.

Y es que sólo la mejor diferencia de goles permite al conjunto granadino encabezar la clasificación de LaLiga 1/2/3 por delante del sorprendente Alcorcón con quien figura igualado a puntos en la tabla.

Una situación a la que el equipo madrileño, que recibirá el próximo domingo al Elche, tratará de dar la vuelta, amparado en su fortaleza como local, tal y como atestiguan los cinco triunfos consecutivos cosechados en su campo.

De hecho, los de Cristóbal Parralo tan sólo han cedido un empate en el estadio de Santo Domingo, ante el Sporting de Gijón (1-1) en la primera jornada con un gol del sportinguista André Sousa en el tiempo de prolongación, el único tanto que el Alcorcón ha encajado ante sus aficionados.

Menos contundentes son las cifras del Granada como visitante, especialmente cuando los de Diego Martínez se han medido con los "gallitos" de la categoría, como demuestran las derrotas encajadas por los "nazaríes" en los campos del Deportivo de La Coruña (2-1) y del Alcorcón (1-0)

En espera de un tropiezo de andaluces y madrileños aguardarán el Deportivo y el Málaga, que arrancan la jornada a tan sólo un punto del dúo de cabeza, para tratar de asaltar la primera plaza.

Para ello, el conjunto gallego tratará de romper en el campo del Almería la racha de dos empates consecutivos que ha firmado como visitante, en un encuentro en el que los de Natxo González intentarán hacer valer su condición máximo goleador del campeonato.

Por su parte, el Málaga confía en su regreso a La Rosaleda, donde los de Juan Ramón López Muñiz cuenta sus partidos por victorias, para doblegar al colista, el Gimnàstic, en un duelo en el que los andaluces no podrán contar con su portero titular, el marroquí Munir, convocado por su selección.

Mucho más lejos en la clasificación figura el Zaragoza, que tras escapar de los puestos de descenso con su victoria (1-3) en el campo del Gimnàstic, espera dar un nuevo paso hacia adelante en la clasificación con un triunfo sobre un Mallorca, que llega a La Romareda con la vitola de equipo revelación.

- Programa de la 14ª jornada:

. Viernes 16 noviembre:

Las Palmas - Granada (21:00)

. Sábado 17 noviembre:

Málaga - Gimnàstic (16:00)

Osasuna - Tenerife (18:00)

Reus - Extremadura (18:00)

Zaragoza - Mallorca (20:30)

Oviedo - Sporting (20:45)

. Domingo 18 noviembre:

Numancia - Rayo Majadahonda (12:00)

Córdoba - Cádiz (16:00)

Albacete - Lugo (18:00)

Alcorcón - Elche (18:00)

. Lunes 19 noviembre:

Almería - Deportivo (21:00).