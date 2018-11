La Junta equipara la subida de los diputados a la de los funcionarios en 2019

Oviedo, 15 nov (EFE).- El sueldo de los 45 diputados de la Junta General del Principado se incrementará en 2019 lo mismo que decida el Estado para los empleados públicos mientras que los seis grupos parlamentarios verán congeladas sus asignaciones.

El acuerdo ha sido adoptado hoy por la junta de portavoces del parlamento asturiano, momentos antes de que se iniciase la primera de las dos sesiones que semanalmente celebra la Junta General del Principado.

La congelación de las asignaciones a los grupos contó con el respaldo de todos, mientras que al incremento salarial de los parlamentarios asturianos se opuso Podemos al considerar que los diputados deben acercarse también a la realidad y mandar mensajes a la población.

Su posición fue tachada de "hipócrita" por el secretario general del PP de Asturias, Luis Venta, tras recordar que el pasado año hicieron lo mismo y que, tras pedir que no se subiera el sueldo de los diputados, lo cobraron.

"Podemos dice que no quiere cobrar, pero cobra, mientras el PP dice que no cobra y no lo hace", ha señalado Venta en referencia a que los diputados populares son los únicos que renuncian a cobrar complementos por kilometraje desde hace seis años, lo que supone que dejan de cobrar anualmente unos 28.000 euros.

"No se puede decir que no lo quieren y llevárselo para casa. Es una hipocresía y un engaño más a los asturianos", ha incidido Venta, que ha dicho que no ha visto a ningún diputado que no sea del PP renunciar a una parte de su nómina.

Desde la formación morada, su portavoz, Enrique López, ha incidido en que los diputados de Podemos han donado de sus sueldos 150.000 euros en tres años para distintas causas.