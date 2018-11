Fernández achaca al Gobierno del PP retraso en aplicación de Fondos Mineros

Oviedo, 16 nov (EFE).- El presidente del Principado, Javier Fernández, ha achacado hoy al Gobierno del PP el retraso en la puesta en marcha de la inversión de los 158 millones de euros previstos para Asturias en el Marco de Actuación de la Minería 2013-2018, que se ha aplazado aún más con el cambio de Ejecutivo en España, ha puntualizado.

Fernández ha dicho que los retrasos se originaron primero porque el PP no quiso poner en marcha este marco de actuación y después por las consecuencias del cambio de Gobierno, pero nunca, ha subrayado, "por la dejadez" de su Ejecutivo, que" no ha dejado" de intentar ponerlos en marcha ya que "no hay nadie con más interés que este Gobierno(el asturiano)" en que se invierta este dinero destinado a las cuencas mineras.

El presidente se ha expresado en estos términos en el pleno de la Junta General en respuesta al portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, sobre las razones por las qué no se han llevado a cabo las actuaciones previstas que se concretan en el convenio firmado noviembre de 2017, en el que se contempla una inversión en Asturias de 158 millones de euros con cargo a los fondos mineros en el periodo 2013-2018.

García ha señalado su temor respecto a que estos 158 millones de inversión de las comarcas mineras se pueda perder, ya que "se solaparán" con el dinero en el siguiente convenio marco de la minería (2019-2027).

"El resultado es desolador. Se ha producido una actuación lenta, ineficaz y en los seis años de vigencia del convenio y todavía no se han ejecutado ningún proyecto", ha criticado.

García ha considerado que "al final las cuencas mineras están como están, sin recibir ninguno de los beneficios ni medidas de reactivación económica, con el consiguiente aumento del paro, una pérdida de población y un panorama desolador en las cuencas mineras".

Para el portavoz de la formación naranja, se han de delimitar mediante un auditoría las responsabilidades ante la falta de inversión en las cuencas mineras de unos fondos que no han servido para reactivar el tejido productivo.

En su intervención, Javier Fernández ha subrayado que desde la firma del convenio marco su Ejecutivo "ha insistido en la necesidad iniciar las actuaciones" y ha dicho que confía que ante de fin de año se firmen los convenios.

Por último, el presidente asturiano ha reconocido que hubo "casos de corrupción clarísimos" que espera que la justicia los aclare y algunos proyectos que "no fueron los mejores aunque otros sí", entre los que ha incluido las autovías minera y a La Espina.