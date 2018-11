Javier Fernández mandará "al cuerno" a unos cuantos cuando deje la política

Oviedo, 18 nov (EFE).- El presidente del Principado, Javier Fernández, que ya ha anunciado que dejará la política activa cuando acabe su actual mandato, considera que con su marcha recuperará la capacidad de mandar a algunos al cuerno, aunque en su caso, no serán muchos.

"Cuando uno se va de la política debe tener claras dos cosas: la primera, que el pasado no es lo que pasó, sino lo que recuerdas; y la segunda, que recuperas el derecho de decirles alguno que se vayan al cuerno", ha señalado Fernández antes de reconocer que él no ha hecho esa lista y que, en todo caso "será muy pequeña y no habrá en ella ningún periodista".

El ex presidente de la gestora socialista, exsecretario general de la Federación Socialista Asturiana y presidente del Principado hasta que las elecciones autonómicas de mayo del próximo año recibió anoche en Aranjuez el premio "Antena de Oro" a la política que otorga la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España.

En ese marco, el jefe del Ejecutivo asturiano señaló que "ni en la más secreta de sus fantasías" pensó que iba a recibir un premio del mundo de la comunicación, y más cuando se encuentra ya en su último camino en la vida política.

Tras asegurar que se considera "un dirigente analógico en un mundo digital", el presidente asturiano señaló que, tras escuchar que los robots se comportarán como los humanos en el futuro, se había parado a pensar que ahora mismo "hay humanos en la política que se comportan como robots en el presente".

También hubo un tiempo, según Fernández, "en el que lo que importaba no era ser de los nuestros, en el que nadie quería representar él solo la parte sana de España y en la que no se practicaba la política del instinto, esa que prefiere sentir a comprender"

Frente a lo que pasa ahora, "los medios no vivían en la ilusión de que cada cinco minutos debe haber una noticia nueva y la burocracia de los partidos no actuaban como una lógica caníbal".