Álvarez Areces declarará como testigo en el juicio del "caso Niemeyer"

Oviedo, 20 nov (EFE).- La Audiencia Provincial de Oviedo ha acordado hoy, a través de un auto, admitir la comparecencia del expresidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, como testigo en el juicio por el "caso Niemeyer".

La testifical de Areces había sido propuesta por las defensas de José Luis Rebollo, ex secretario general de la Fundación Niemeyer, y de J.P., la ex esposa del ex director general del complejo cultural de Avilés y principal procesado, Natalio Grueso.

El tribunal de la Sección Tercera, según el auto al que ha tenido acceso Efe, también ha desestimado la petición de la defensa de la ex mujer de Natalio Grueso para que los hechos se tuvieran que enjuiciar en un procedimiento de jurado, por lo que el tribunal declara que es competente para el enjuiciamiento.

El juicio del "caso Niemeyer", que fue suspendido en septiembre para que el nuevo abogado de Natalio Grueso, Fernando Burgos, tuviera tiempo para estudiar la causa sobre presuntas irregularidades relacionadas con facturas falsas o manipuladas, se celebrará previsiblemente el próximo mes de febrero.

Grueso abandonó el 24 de octubre la cárcel de Asturias, donde ingresó el 18 de septiembre por orden judicial después de que estuviera en paradero desconocido sin que se le pudiese entregar la citación a juicio.

Finalmente, el tribunal accedió a la petición de su defensa y le dejó en libertad tras imponerle una fianza de 40.000 euros, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer ante el Juzgado de guardia todos los lunes y los viernes.

Natalio Grueso afronta una petición fiscal de once años de cárcel, diez años de inhabilitación y multa de 24.000 euros por su supuesta implicación en delitos relacionados con la emisión de facturas falsas o manipuladas.

Junto a Grueso serán juzgados el agente de viajes J.M.V.R., que afronta una petición fiscal de ocho años como presunto cooperador en sendos delitos de estafa y malversación, y el abogado José Luis Rebollo, exsecretario de la Fundación Niemeyer, como supuesto cooperador necesario en un delito societario, sobre quien pesa una petición fiscal de 2 años y 3 meses.

En el banquillo de los acusados también estarán J.P., exmujer de Natalio Grueso, a quien el fiscal imputa por su complicidad en un delito continuado de malversación por el que pide 2 años y 6 meses, y Marc Martí, exjefe de producción del Centro Niemeyer, que afronta una petición de un año y medio de prisión por su supuesta complicidad en un delito de malversación.