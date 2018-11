Fernández duda que sea bueno un "superdomingo electoral" en mayo

Oviedo, 20 nov (EFE).- La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ha mostrado hoy sus dudas de que sea bueno que coincidan en un mismo día, el domingo 26 de mayo, las elecciones locales, autonómicas, nacionales y europeas porque se solaparán los mensajes.

"Tengo alguna duda de que sea buena esa confluencia porque todos lo que concurren quieren que su discurso tenga notoriedad y espacio y que no solape con otros mensajes", ha señalado tras señalar que, a nivel nacional, el PP aún no tiene una opinión formada sobre si será bueno o no para el país que haya esa coincidencia electoral.

La posibilidad de aglutinar todos los comicios en un sólo día fue planteada ayer por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, posibilidad que tampoco descartó posteriormente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Marruecos.

En declaraciones a la prensa en un receso durante un desayuno de trabajo con miembros de Nuevas Generaciones del PP, Fernández se ha comprometido a que en las próximas elecciones de mayo haya candidatos de la rama juvenil del partido en puestos de salida.

Frente a otras formaciones que no tienen rama juvenil o que tienen poco protagonismo, ha asegurado, el PP quiere que Nuevas Generaciones sí la tenga y que aporte una "visión complementaria y diferente" a la de la dirección regional.

Por eso, según ha añadido la dirigente popular, plantearán que haya representantes de NNGG en las listas electorales de mayo, tanto a nivel local como autonómico, de jóvenes que "sientan pasión por la política, por Asturias y por la bandera la libertad" frente a una administración socialista que se entromete en las decisiones de las personas.

En su opinión, es necesaria una administración que facilite kas políticas públicas imprescindibles, pero que no se entrometa en las decisiones de los ciudadanos, especialmente en el ámbito educativo y sanitario.

"Tenemos un gobierno que planifica mal y un socialismo caduco y seco, inservible para el presente y el futuro, ha afirmado antes de incidir en que Asturias no puede resignarse a ser la última de la fila y que "está hasta la coronilla de los socialistas".

La presidenta de los populares asturianos también se ha referido a la polémica abierta por el acuerdo suscrito entre populares y socialistas para renovar el Poder Judicial y que hoy ha llevado al juez Manuel Marchena a anunciar que renuncia a presidir el CGPJ.

"Una justicia sólida e independiente es lo que queremos todos porque es demasiado importante como para que haya equivocaciones", ha afirmado.