El Gobierno acusa a la CEA de usar de forma torticera datos de contaminación

Oviedo, 20 nov (EFE).- El viceconsejero de Medio Ambiente, Benigno Fernández Fano, ha acusado hoy a la Coordinadora Ecologista de Asturias (CEA) de utilizar "de forma torticera, y jugando a la ceremonia de la confusión", los datos sobre contaminación que "ni se maquillan ni se ocultan, sino que se están mostrando a tiempo real".

En un comunicado, Fernández Fano ha señalado que los datos de las estaciones de vigilancia de la calidad del aire son públicos y se muestran tanto en la web del Gobierno de Asturias como en la aplicación para dispositivos móviles asturAire.

Esta respuesta se produce después de que el Principado activara el pasado sábado el nivel preventivo del protocolo por episodios de contaminación del aire en Oviedo, Noreña, Siero, Ribera de Arriba, Llanera y la zona industrial de Morcín por un aumento de la contaminación favorecido por inversiones térmicas fuertes y la intrusión de polvo sahariano proveniente del norte de África.

Según la CEA, el Principado debería haber aplicado un grado más, el nivel 1 del protocolo, al considerar que se estaba produciendo un episodio de contaminación del aire que requería de restricciones en la aglomeración de Oviedo para no agravar la situación.

Para la Consejería, en dicho episodio, que se desactivó ayer, hubo un buen funcionamiento del protocolo que coordina la actuación de las distintas administraciones en episodios de contaminación del aire y que se activó por primera vez tras su aprobación en agosto.

En ningún caso, asegura el Gobierno, se superaron los límites para la activación de Nivel 1 en una misma estación y durante tres días consecutivos, requisito recogido en el protocolo para la activación dado que hubo dos valores de PM10 que superaron el Nivel 1, pero no en la misma estación durante tres jornadas consecutivas.

Según el Ejecutivo, una vez registrados, los datos temporales se someten a un procedimiento de validación para comprobar si ha habido alguna avería o incidencia, como cortes de corriente, rotura o fallo en el avance del papel en los analizadores de partículas, fallo en los gases de los analizadores, etc.

Además, incide en que sólo se prescinde de algún dato por avería del analizador, y tras el correspondiente informe del incidente por parte de la empresa que lleva el mantenimiento de la red, y en que el número de puntos para la medición de contaminantes depende del tipo de contaminante y la población de la zona de control.

Asturias, asegura la Consejería, dispone de un número muy superior al mínimo requerido en la normativa de calidad del aire y, respecto a la ubicación de los puntos de muestreo, señala que para que los resultados de las mediciones puedan utilizarse en la evaluación del cumplimiento de los valores límite u objetivos para la protección de la salud humana deben cumplirse varios criterios.

Así, subraya que la normativa específica que no se evalúen las ubicaciones situadas en zonas a las que el público no tenga acceso y no existan viviendas permanentes; los locales de fábricas o instalaciones industriales en las que se aplican las normas de protección en el lugar de trabajo correspondientes o en las carreteras salvo que haya un acceso peatonal a la mediana.

Además, el Principado asegura haber considerado conveniente que aquellas instalaciones potencialmente más contaminantes dispongan de puntos de medición para vigilar y controlar de una manera indirecta sus emisiones, obligaciones que vienen recogidas en sus correspondientes autorizaciones ambientales integradas.

Así, subraya, la mayor parte de las estaciones para la vigilancia industrial están dentro de las instalaciones o en sus proximidades y no pueden utilizarse para evaluar la calidad del aire ambiente.

No obstante, el Instituto de Salud Carlos III va a analizar, por encargo del Principado, la ubicación de las estaciones y en una segunda fase esta evaluación se ampliará a las estaciones de las industrias que se encuentren en zonas habitadas.