Pola descarta que los despidos en Capsa se deban a proceso de deslocalizacíón

Oviedo, 20 nov (EFE).- El consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, ha negado que los trece despidos anunciados en Corporación Alimentaria Peñasanta (Capsa), matriz de Central Lechera Asturiana, se enmarquen en un proceso de deslocalización.

En una comparecencia en la Junta General, el consejero también ha avanzado que el gobierno autonómico tratará de habilitar un escenario favorable para la empresa y de atenuar en la medida de lo posible la incidencia de los incumplimientos contractuales que han provocado estos despidos.

La diputada de Podemos Paula Valero ha criticado la posible deslocalización del sector lácteo asturiano, ya que en Galicia se anuncian "a bombo y platillo" grandes inversiones de Capsa, mientras en Asturias se inaugura una senda peatonal y ha habido trece despidos en la planta de Granda.

La diputada ha pedido a Pola una política láctea con propuestas para asegurar el mantenimiento del tejido industrial y ha defendido que la política en materia de leche no la pueden hacer las industrias, sino que debe recaer en manos del gobierno porque "representa a todos los asturianos".

Pola ha precisado que esta reducción de trece trabajadores, aún no concretada, "no se trata de una deslocalización", aunque "no es una buena noticia", y ha indicado que el gobierno trabaja para habilitar un escenario favorable para la empresa con el fin de "atenuar en la medida de lo posible" el impacto de esta pérdida de clientes, que ha derivado en los despidos.

"Estamos por la labor de que Capsa desarrolle sus inversiones preferentemente en Asturias", ha señalado Pola, que ha negado que se trate de hacer una competición con Galicia, sino de "arraigar el compromiso" de la empresa con el Principado.

Según ha asegurado, el gobierno autonómico tiene el compromiso de la empresa de que en los próximos ejercicios se abre un periodo inversor, de actualización tecnológica y apuesta por la garantía ganadera y la naturalización de los productos.

En materia de calidad laboral, en la empresa se han adoptado las medidas habituales y en los últimos ejercicios se han llevado a cabo actuaciones de calificación de los profesionales y 154 trabajadores de la factoría se han beneficiado de once acciones formativas.