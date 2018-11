El condenado niega que ocultara maltrato para ayuda municipal y evitar cárcel

Oviedo, 21 nov (EFE).- El condenado por maltrato a su ex mujer, que evitó la cárcel con una ayuda del Ayuntamiento de Llanes, ha dicho hoy que cuando solicitó apoyo municipal mostró la sentencia por quebrantamiento de la orden de alejamiento y no por una multa, como mantiene la ex edil de Asuntos Sociales, acusada de prevaricación.

La ex edil de Asuntos Sociales e integrante de la Comisión de Violencia de Género Silvia Ruenes, que afronta 9 años de inhabilitación por prevaricación en la concesión de la ayuda municipal, ha mantenido en el Juzgado de lo Penal 2 de Oviedo que desconocía que el peticionario había sido condenado por violencia de género.

La ex edil ha asegurado que fue "un error" no leer el informe al que puso "conforme", sin ver su contenido porque se "fiaba" de los trabajadores sociales.

En su declaración, ha indicado que aunque ella rellenó la solicitud para dar 1.500 euros a R.A. y evitar la cárcel, creyó al peticionario, que le manifestó que se trataba de una multa de tráfico, porque de haber sabido que era por violencia de género "no la habría concedido" y ha justificado su decisión en que "hay delitos y delitos".

R.A. ha rebatido su versión y ha explicado ante la juez que fue al ayuntamiento a pedir "un empleo" al teniente de alcalde, a quien le llevó la carta del juzgado con el ingreso en prisión si no abonaba el dinero por la condena de quebrantamiento y más tarde a Ruenes, con la que, según ha asegurado, no habló de multas de tráfico.

"Ni siquiera tengo carné de conducir", ha afirmado R.A., quien ha comentado que sólo pagó voluntariamente 500 de los 1.500 euros a los que debía hacer frente y no abonó más cantidades cuando le empezaron a identificar "como maltratador".

La ex alcaldesa de Llanes y diputada socialista, María Dolores Álvarez Campillo, ha respaldado la actuación de la ex edil de Asuntos Sociales, al ir avalada por el informe de los técnicos, y en la creencia de que no se trataba de un caso de violencia de genero y ha dicho que ella, en su caso, "habría hecho lo mismo".

Álvarez Campillo ha declarado como testigo en el juicio por prevaricación contra la ex edil y la trabajadora social P.M.L. y ha asegurado que la ex concejala siempre fue "intachable" en el trato con los vecinos y en la resolución de las situaciones de las personas más desfavorecidas.

La ex alcaldesa, que estuvo al frente del consistorio de 2004 a 2015, ha señalado que, aunque la ayuda de 1.500 euros que se concedió al peticionario R.A. se tramitó dentro del apartado de "Emergencia Social", la interpretación de los requisitos para su acceso correspondía a los funcionarios que son "los profesionales", ha dicho.

La trabajadora social P.M.L., que afronta una petición fiscal de 9 años de inhabilitación, ha indicado que informó favorablemente a la ayuda para que R.A. pudiera tener "una integración social, laboral y personal" porque sería imposible si no pagaba "una multa que él se había comprometido, por escrito, a devolver".