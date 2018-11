Javi Hernández: "El derbi fue el partido más especial de mi carrera"

Oviedo, 21 nov (EFE).- El defensa del Real Oviedo Javi Hernández reconoció que el del derbi ante el Sporting de Gijón fue el partido "más especial" de su carrera hasta el momento, y a ese buen sabor de boca suma el haber sido reconocido por la afición con el premio al 'Jugador Cinco Estrellas' del mes de octubre.

"Una semana muy bonita tras vencer al eterno rival y que ahora la afición me reconozca con este premio individual, todo suma. Ha sido el partido más especial de mi carrera por el ambiente y por la gente, el más importante hasta ahora", explicó el jugador.

Hernández, que llegó al club para completar la plantilla del filial, reconoció que no se imaginaba hacerse un hueco de esta manera en el primer equipo y contó cómo se enteró de que iba a participar del derbi siendo uno más de la partida.

"No intuí que fuera a jugar, el míster nos citó a todos los compañeros en el hotel pero no dio la alineación hasta que no estuvimos en el estadio. Ahí fue cuando supe que iba a ser titular. Solo tuve tiempo a pensar en mi familia, en mis amigos, y en demostrar todo lo que puedo dar al entrenador y a la afición", señaló el central.

Respecto a sus sensaciones en un partido de tal calibre, el jugador volvió a demostrar la tranquilidad con la que lleva afrontando los minutos con el primer equipo, y destacó el "cosquilleo" inicial con el que saltó al campo y la concentración con la que disputó el encuentro en cuanto el balón echó a rodar.

"Fue especial porque ya desde el hotel la afición nos llevo en volandas hasta el estadio. Me habían contado y había visto vídeos, pero de eso a sentirlo y vivirlo... La verdad que me impresionó. Cuando empieza el partido y tocas el primer balón, ya sueltas todo y cada uno juega como sabe", contextualizó Hernández.

Los azules volvieron a trabajar en horario matutino en las instalaciones de El Requexón, sesión de miércoles en la que no participaron con el grupo Berjón e Ibra, ambos con molestias musculares, y que tampoco completó Boateng, aquejado de un proceso vírico.