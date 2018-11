PP e IU evitan la reprobación de Pola por la gestión de las conexiones aéreas

Oviedo, 23 nov (EFE).- PP e IU han impedido hoy, con su abstención y su voto en contra respectivamente, que el pleno de la Junta General del Principado aprobase una iniciativa de Foro que pedía la reprobación del consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, por su gestión de las conexiones aéreas asturianas.

La iniciativa forista ha contado con el respaldo de Podemos y Ciudadanos mientras que el PSOE se ha opuesto a la reprobación, una figura sin efectos prácticos utilizada en cuatro ocasiones por la oposición en el anterior mandato, de las que sólo prosperó la dirigida a la entonces consejera de Bienestar Social, Esther Díaz.

Además, en la actual legislatura la Junta General ha reprobado ya al consejero de Sanidad, Francisco del Busto; a la titular de Desarrollo Rural, María Jesús Álvarez, y a la ex consejera de Infraestructuras, Belén Fernández.

Foro había justificado su petición en la "negligencia" del consejero en la gestión de la conectividad aérea que ha derivado "en la pérdida de las conexiones extranjeras con el consiguiente aislamiento de Asturias" y que en la actual sea la primera temporada de invierno en 27 años sin enlaces internacionales.

Según la diputada de Foro Carmen Fernández, Asturias sufre "un auténtico 'apagón aéreo'" con lo que ve agravado "su aislamiento" y el propio consejero reconoció que hubo deficiencias en las bases para licitar el contrato de promoción turística y conectividad aérea de Asturias con Madrid y Barcelona, que quedó desierta, situación a la que se sumó después la de los vuelos internacionales aunque en este caso el Gobierno ha anunciado que la licitará de nuevo.

Para la socialista Dolores Álvarez Campillo la verdadera figura de la reprobación "tiene un nombre y se llama moción de censura" y el grupo proponente recurría a esa medida no porque el consejero haga las cosas mal, dado que su gestión la respaldan FADE y el sector turístico, si no por no hacerlas como ellos quieren.

Por su parte, desde el PP, Pedro de Rueda, tras calificar de "nefasta" la política de conectividad del Gobierno y recordar que vienen advirtiéndolo desde hace años ha cuestionado que el consejero Pola sea el "culpable" de una situación que ha atribuido al conjunto de un Ejecutivo "errático y que desprecia el turismo".

La postura del PP y de IU ha sido cuestionada por la portavoz de Podemos, Lorena Gil, que ha rechazado una gestión que impide la concurrencia de líneas áreas y que, por ejemplo, da prioridad a conseguir enlaces con el aeropuerto londinense de Heahtrow en lugar de hacerlo con el de Stansted, pese a ser mucho más utilizado.

Para IU, aunque el Gobierno ha planificado tarde toda la programación de vuelos de esta temporada, pedir la reprobación del consejero supone apostar por la desestabilización del Gobierno, constata que una parte de la Cámara "vive de espaldas a la realidad normativa" y de que las aerolíneas son "auténticas chantajistas".

Por su parte, Ciudadanos ha considerado que el "desastre" del Gobierno en este asunto debería haber conllevado ya ceses en un gabinete que "salvo generalidades propagandísticas" carece de una verdadera política de turismo y se limita a elaborar "pliegos a la carta" pese a que están prohibidos por la Unión Europea.