Fernández denuncia sufrir campaña de insultos por rechazar oficialidad

Oviedo, 23 nov (EFE).- La presidenta del PP, Mercedes Fernández, ha aprovechado su intervención en el debate sobre la toma en consideración de la reforma estatutaria para impulsar la oficialidad del asturiano para denunciar la campaña de amenazas e insultos que asegura estar sufriendo por su rechazo a esa iniciativa.

Según Fernández, que ha advertido de que es "muy plantada" para defender en libertad de aquello en lo que cree, esa campaña corre a cargo "de gente que se esconde tras nombres que no son ni suyos ni ciertos", incluye amenazas que le avergüenza repetir, además de "insultos inaceptables y descalificaciones machistas y soeces".

"Nunca me pasó lo que me está pasando por parte de quienes supuestamente defienden una idea guapa y estupenda y se cobijan bajo el anonimato de forma deplorable", ha añadido tras lamentar que hoy le haya ocurrido lo que no le pasó nunca en ningún pueblo al ser incapaz de entender algunos fragmentos de la intervención en asturiano del diputado de Podemos Andrés Fernández Vilanova.

"No hay cooficialidad amable ni transición energética justa, ambas son falsas", ha señalado Fernández para cerrar un discurso que ha excedido en más de trece minutos los seis que tenía asignado su grupo y que ha sido recibido con aplausos por el resto de los diputados del PP puestos en pie tras concluir su intervención.