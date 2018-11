El MAPA ve ya "muy probable" que UE no apruebe reforma PAC antes de comicios

Madrid, 23 nov (EFE).- El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ve ya "muy probable" que el Parlamento Europeo (PE) no apruebe la propuesta de reforma de la Política Agrícola Común (PAC) elaborada por la Comisión Europea antes de que se celebren las elecciones europeas del 26 de mayo.

Así lo ha apuntado hoy el secretario general de Agricultura y Alimentación del Ministerio, Fernando Miranda, durante la clausura de unas jornadas sobre la PAC celebradas en Madrid por la organización agraria Unión de Uniones, con motivo de su décimo aniversario.

Según Miranda, "muchas voces" de la Eurocámara hablan de 2023 como fecha para la entrada en vigor de la nueva PAC.

A su juicio, es difícil que el texto se someta a votación en el pleno de abril del Parlamento comunitario, último antes de que de disuelva la Cámara por la celebración de los comicios.

Si finalmente no se aprueba la reforma antes de las elecciones, "puede suceder que la nueva CE y el nuevo Parlamento no asuman el trabajo realizado hasta entonces", ha señalado, tras insistir en que desde el Ministerio están trabajando no obstante "como si -la reforma- fuera a salir adelante".

En su intervención, ha repasado los trabajos con las comunidades autónomas y el sector agrario para definir una postura conjunta, como la definición de agricultor genuino o los criterios de las ayudas básicas a la renta.

Por otro lado, se ha referido a la petición que Unión de Uniones lleva haciendo desde hace tiempo para que se celebren elecciones al campo que determinen la representatividad agraria, y ha indicado que es necesario "ir avanzando" para que "las cosas se normalicen".

Ha subrayado la disposición que "siempre" tiene el Ministerio para reunirse con la organización cuando se lo piden y les ha pedido que sigan trabajando "porque será útil" para el sector.

En declaraciones a los periodistas, el coordinador estatal de Unión de Uniones, José Manuel de las Heras, ha destacado la importancia que tendrá la negociación interna de la PAC para definir su aplicación en el territorio.

Ha remarcado la importancia de hacer "bien" este trabajo para sacar provecho de esta nueva reforma y ha defendido que las ayudas se prioricen para los trabajadores que, como mínimo, obtengan el 25 % de su renta de la agricultura.

De las Heras ha instado al Gobierno a la derogación de la actual Ley de representatividad agraria y que se puedan celebrar elecciones al campo, y creen que "más pronto que tarde tienen que cambiar las cosas".

En esa línea, ha recordado las declaraciones hechas a principios de octubre por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en las que abrió la puerta a la modificación o derogación de dicha normativa porque "no creía en ella".

"Si no le gusta, que la derogue", ha afirmado, tras defender que mientras se alcanza un acuerdo se ponga "a todos al mismo nivel", porque "no podemos esperar más y tenemos el derecho", ya que "representamos a un importante espectro del sector agrario español".

Según sus datos, en las cuatro autonomías que han celebrado elecciones al campo (Cataluña, Castilla y León, Madrid y Extremadura), Unión de Uniones se ha situado como segunda organización con más representación tras Asaja, un dato que "no es baladí" por lo que "seguiremos reivindicando que se nos dé una oportunidad para demostrar lo que somos".

En su alocución también ha abordado asuntos relacionados con la sanidad animal, el control sobre la fauna silvestre y mejorar la rentabilidad de los agricultores y ganaderos.