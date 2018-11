El parlamento asturiano rechaza abrir reforma estatutaria para la oficialidad

Oviedo, 23 nov (EFE).- El pleno de la Junta General del Principado ha rechazado hoy, con el voto en contra de PSOE, PP, Ciudadanos y Foro, iniciar la tramitación de una iniciativa de Podemos e IU para promover una reforma del Estatuto de Autonomía que incorporase la cooficialidad del asturiano.

Los socialistas han mantenido así su rechazo a esta medida pese a que en el último Congreso de la FSA-PSOE, donde Adrián Barbón fue elegido secretario general, cambió su postura histórica de rechazo para pasar a apoyar una cuestión que no respalda el Gobierno de Javier Fernández y que no incluyó en su programa electoral de 2015.

Para el diputado de Podemos Andrés Fernández Vilanova, el único que ha pronunciado íntegramente su discurso en asturiano, el PSOE "del cambio" debería dejar atrás "la mezquindad" con la que ha tratado en los últimos treinta años a una lengua "heroica y superviviente a siglos de castigo y de estigma".

A su juicio, la cooficialidad no oculta ninguna pretensión nacionalista y sólo puede rechazarse desde posturas políticas "necias e intolerantes" dado que lo que se plantea es un modelo que no deje a nadie fuera "use o no la llingua" sin que su conocimiento sea un requisito imprescindible para acceder al empleo público.

En la misma línea la diputada de IU Concha Masa, se ha mostrado convencida de que la oficialidad, que sería "un grandísimo paso adelante para toda la sociedad asturiana", seguirá sumando fuerzas hasta salir adelante dado el respaldo social con que cuenta.

Para el portavoz socialista, Marcelino Marcos, su partido tiene claro el itinerario a seguir tras el cambio de criterio de su último Congreso, que definirá el contenido del programa electoral para las próximas elecciones, pero que, por coherencia, tampoco respaldan ahora la oficialidad dado que no lo defendieron en 2015.

A su juicio, y tras reprochar al PP su vehemencia contra una oficialidad que los populares respaldaban hace veinte años, la tramitación de esta iniciativa en la parte final de la legislatura es un "postureo" con fines electoralistas por parte de Podemos e IU.

Desde el PP, su presidenta, Mercedes Fernández, ha señalado que una medida que afectaría a la vida de los ciudadanos requiere de un apoyo mayoritario del que carece la oficialidad que, además de un coste económico, tiene otro incuantificable "que es el la libertad".

Para Fernández, lo más grave de adoptarse esa medida sería la imposición a todos los asturianos de una forma de hablar que no comparte la mayoría y ha criticado la "pose" de algunos de los diputados que usan el bable en sus intervenciones y que tengan que leerlas "a trompicones" al estar usando una lengua "artificial" que no es la que utilizan quienes lo hablan con sus padres.

A juicio de Foro, el debate de hoy es "inoportuno" y perjudica al patrimonio lingüístico de Asturias al plantear una cooficialidad copiada del País Vasco o de Cataluña que en el caso del Principado debería concitar un consenso muy amplio más allá incluso de la coyuntura política y partir de la base de que el bable "no puede convertirse en una barrera para dividir a los asturianos".

En términos similares, Ciudadanos ha pedido quitar la emotividad al debate para discutirlo en serio y, tras rechazar que quienes usan el asturiano sufran ninguna opresión, ha advertido de que por hacerlo oficial no se va a hablar más tras el "alarmante" descenso de los alumnos que lo eligen como asignatura (el 14 por ciento en Secundaria y el 3,5 por ciento en el Bachillerato).

De esta forma quedará aplazada a la próxima legislatura la posibilidad de incorporar la oficialidad del asturiano al Estatuto de Autonomía del Principado cuya modificación requiere el respaldo de 27 de los 45 diputados -PSOE, Podemos e IU suman ahora 28- y la posterior ratificación por mayoría absoluta en las Cortes Generales.

El actual Estatuto señala que el asturiano gozará de protección y que se promoverá su uso, su difusión en los medios de comunicación y su enseñanza respetando las variantes locales y la voluntariedad en su aprendizaje y añade que una ley regulará su uso y promoción.

En la propuesta de IU y Podemos se planteaba modificar ese artículo por otro en el que se señalase que "el asturiano y el castellano son lenguas oficiales de Asturias. El gallego-asturiano es también oficial en su ámbito territorial y en las relaciones de la ciudadanía con la administración autonómica".

Además, pedían introducir en el Estatuto la regulación por ley del régimen de uso y aplicación en las distintas administraciones, tanto del asturiano como del gallego-asturiano e incluir que toda la ciudadanía tiene derecho de conocer y emplear libremente las lenguas oficiales en Asturias y que ninguna persona pudiera ser discriminada en función de la lengua oficial que emplee.

El debate ha sido seguido desde la tribuna de invitados por miembros de la Xunta por la Defensa de la Llingua que portaban pancartas con el lema "L'asturianu, llingua oficial".