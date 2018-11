Las 32 victorias de Fernando Alonso en F1

Abu Dabi, 23 nov (EFE).- El español Fernando Alonso (McLaren), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que disputa este fin de semana en Abu Dabi su último Gran Premio -el número 314- en la categoría reina, logró, en las 17 temporadas que compitió, 32 triunfos, todos los que cuenta España a lo largo de su historia.

El doble campeón mundial asturiano -que logró, además, 97 podios, 22 'poles' y 23 vueltas rápidas, estadísticas en las que, en su día, batió récords de precocidad- sumó más de la mitad de sus victorias (17) para Renault, escudería con la que logró sus dos títulos, cuatro con McLaren y otras once con Ferrari.

1.- HUNGRÍA 2003: RENAULT. El 24 agosto de 2003, con 22 años y 26 días, Alonso se convierte en el entonces más joven ganador en F1, al vencer en el Hungaroring; donde salió desde la 'pole' y dobló al 'Kaiser', el alemán Michael Schumacher, único séptuple campeón del mundo. En presencia de su padre, José Luis; y del italiano Flavio Briatore, su jefe de equipo, las dos personas más influyentes en su carrera en la categoría reina. En la que se convirtió en el primer y hasta la fecha único español en ganar.

2.- MALASIA 2005: RENAULT. Gana, en el circuito de Sepang, casi deshidratado por el calor y la humedad, una carrera épica, la segunda del campeonato, en la que toma el liderato de un Mundial que acabaría ganando.

3.- BARÉIN 2005: RENAULT. Fernando gana en el circuito de Sakhir, en las afueras de Manama -capital del archipiélago arábigo- la tercera carrera del año (el 3 del 4 del 5) y presenta oficialmente su candidatura al título.

4.- SAN MARINO 2005: RENAULT. En el circuito de Imola, donde falleció accidentado el mito brasileño Ayrton Senna -triple campeón mundial- en 1994, Alonso protagoniza una escalofriante batalla con el 'Kaiser', que no fue capaz de rebasar -en unas últimas vueltas históricas- con su Ferrari el Renault del genio astur.

5.- EUROPA 2005: RENAULT. En el Nürburgring alemán protagoniza una sensacional carrera de menos a más y acaba forzando que el finlandés Kimi Raikkonen -su principal rival ese año- rompiera el motor de su McLaren; en otro emocionante final.

6.- FRANCIA 2005: RENAULT. En Magny Cours logra ganar, en el país de su escudería, una carrera que afrontó desde la 'pole' y en la que se retrata en el podio con Raikkonen -cuya vuelta rápida evitó el 'Grand Chelem' de Alonso, líder de principio a fin; y con 'Schumi'. La última victoria hasta la fecha en F1 de Renault en Francia.

7.- ALEMANIA 2005: RENAULT. En Hockenheim vence en 'casa' del 'Kaiser'. Convierte en habitual el gesto de los 'pajaritos' con la sexta victoria del año, en la que le da el golpe psicológico a un Mundial en el que el McLaren era el coche más rápido. Gana por delante del colombiano Juan Pablo Montoya (compañero de Kimi) y del inglés Jenson Button.

8.- CHINA 2005: RENAULT. Con el título en el bolsillo -el Mundial se había decidido en la antepenúltima carrera, en Sao Paulo (Brasil), donde se había convertido en el campeón más joven de la historia- Fernando se impone en el moderno circuito de Shanghái, en la última carrera del año.

9.- BARÉIN 2006: RENAULT. Gana la primera carrera del año en Sakhir, a pesar de salir cuarto, por delante de Schumacher y de Raikkonen, presentado a las primeras de cambio su candidatura a revalidar corona.

10.- AUSTRALIA 2006: RENAULT. En el circuito semiurbano de Albert Park, en Melburne, logra su primera victoria en Oceanía, tras salir tercero, por delante de Kimi y de Ralf Schumacher: el 'hermanísimo', con el que durante aquellos años el ovetense mantuvo una relación manifiestamente mejorable.

11.- ESPAÑA 2006: RENAULT. Después de haber sido segundo dos veces en Montmeló, en 2003 y 2005 logra su primera victoria, en casa, en el Gran Premio de España, por delante de Schumacher y del que era su compañero entonces en Renault, el italiano Giancarlo Fisichella.

12.- MÓNACO 2006: RENAULT. Gana por primera vez, en las calles del principado de la Costa Azul, una de las carreras mas emblemáticas del automovilismo, por delante de Montoya y de Coulthard.

13.- GRAN BRETAÑA 2006. RENAULT. Fernando vence en Silverstone, la mítica pista construida sobre un aeródromo usado por la RAF durante la Segunda Guerra Mundial y que albergó, en 1950, la primera carrera de la historia de la F1.

14.- CANADÁ 2006. RENAULT. Logra en Montreal, en el circuito de la isla artificial construido sobre el río San Lorenzo y que lleva el nombre de otro mito, Gilles Villeneuve, su sexta victoria del año, en las primeras nueve carreras; en las que no bajó del segundo puesto, encarrilando un título que sólo se complicó algo al final.

15.- JAPÓN 2006. RENAULT. Schumacher -que regresaría un par de años más tarde- había anunciado su retirada y no eran pocos los que veían con buenos ojos un octavo título del 'Kaiser'. Que llegó a la penúltima carrera, en Suzuka, igualado a puntos con el astro astur, que cuando rodaba segundo lo presionó hasta que el alemán rompió su motor. Alonso ganó y en el siguiente Gran Premio, de nuevo en Brasil, festejó su segunda corona en la categoría reina.

16.- MALASIA 2007. McLAREN. Logra su primera victoria con la escudería de Woking, tomando el liderato en la segunda carrera de un año que acabaría siendo un auténtico 'via crucis' para Alonso, debido a la nefasta gestión de Ron Dennis, en el año del debut del inglés Lewis Hamilton, ahora quíntuple campeón del mundo. McLaren optaba claramente a los dos títulos y no ganó ninguno.

17.- MÓNACO 2007. McLAREN. Gana por segunda vez en Mónaco, desde la 'pole' y firma un 'doblete' con Hamilton, cuyo entorno indica a la prensa inglesa supuestos tratos de favor hacia el '1' en detrimento del debutante con el coche '2'. Montecarlo marca el arranque de las hostilidades internas, que estallarían definitivamente en Hungría.

18.- EUROPA 2007. McLAREN. Alonso gana, con polémica final incluida, en el Nürburgring alemán, tras dura pugna con el brasileño Felipe Massa, de Ferrari, con el que acabaría compartiendo garajes años después en la escudería de Maranello. Tercero fue el australiano Mark Webber, en una carrera que se recordará, también, por la grúa que recolocó en pista a Hamilton, atrapado, tras salirse de pista, en la gravilla.

19.- ITALIA 2007. McLAREN. Primera victoria del genial piloto asturiano en Monza, el templo de la velocidad, desde la 'pole' y con vuelta rápida. Su cuarto y último triunfo para la escudería de Woking, que abandonaría, a pesar de haber firmado un contrato trianual.

20.- SINGAPUR 2008. RENAULT. En su retorno a la escudería francesa y de nuevo junto a Briatore, Alonso gana la primera carrera nocturna y la primera disputada en Singapur, en la pista de Marina Bay. Una prueba polémica marcada por el accidente de su compañero brasileño 'Nelsinho' Piquet para provocar la salida del coche de seguridad.

21.- JAPÓN 2008. RENAULT. Gana por segunda vez en Japón, pero lo hace en el circuito de Fuji; en esta ocasión por delante de su amigo el polaco Robert Kubica, que -recuperado del grave accidente de rally que sufrió en 2010- volverá a ser piloto oficial de F1, con Williams, en 2019. Alonso y Hamilton son los únicos que han ganado en las dos pistas niponas: Fuji y Suzuka.

22.- BARÉIN 2010. FERRARI. Vence por tercera vez en Sakhir y lo consigue en su primera carrera como piloto de Ferrari, la escudería más laureada de la historia de la F1. Un hito que con anterioridad sólo habían logrado otros tres campeones del mundo: el estadounidense Mario Andretti, el inglés Nigel Mansell y el finlandés Kimi Raikkonen.

23.- ALEMANIA 2010. FERRARI. Encabeza un 'doblete' de la Scuderia con Massa, en la famosa carrera del "Felipe, Fernando is faster than you" (Felipe, Fernando es más rápido que tú") en la que se sugería al brasileño que dejase pasar al español, algo que sucedió, en una maniobra que generó no poca controversia, al entender que el mensaje 'en clave' contravenía la prohibición de las órdenes de equipo.

24.- ITALIA 2010. FERRARI. Fernando gana por segunda vez en Monza; en esta ocasión por delante del inglés Jenson Button y de su compañero, Massa. Ésa fue la última vez que el himno español y el italiano, sonó en el templo de la velocidad. Desde que lo lograse ese año Alonso, Ferrari no ha vuelto a ganar 'en casa'.

25.- SINGAPUR 2010. FERRARI. En Marina Bay recupera sus opciones a pelear por el título. Firma su segunda 'pole' seguida desde 2006 y la segunda seguida del equipo de Maranello, que llevaba dos años sin conseguirlo. No da opciones al superior Red Bull del alemán Sebastian Vettel -segundo, a dos décimas- en una nueva lección de pilotaje de alta escuela, que recordó a la de San Marino 2005. Massa entró en meta casi dos minutos después que su capitán de equipo.

26.- COREA DEL SUR 2010. FERRARI. Gana la primera carrera de Fórmula Uno disputada en Corea del Sur, en una jornada muy lluviosa en la que entró cuatro veces a pista el 'safety car' y en la que, tras el abandono de los dos Red Bull, tomó el liderato, en la penúltima carrera, de un Mundial que se le escapó el día del cierre, en Abu Dabi. Por un error de estrategia de Ferrari, que 'cubrió' a Webber en lugar de a Vettel, Alonso quedó taponado por el ruso Vitaly Petrov y no pudo pasar del séptimo puesto.

27.- GRAN BRETAÑA 2011. FERRARI. Alonso gana por segunda vez en la mítica pista de Silverstone, después de salir tercero y superar a los dos Red Bull dominantes de Vettel y de Webber. Ferrari conmemora en Inglaterra el sesenta aniversario de su primera victoria en F1, la que logró en esa pista el argentino José Froilán González, con cuyo coche rodó Fernando antes de la carrera, que supuso el único triunfo de Ferrari esa temporada, en la única en la que los coches 'energéticos' corrieron sin sus famosos 'difusores soplados'.

28.- MALASIA 2012. FERRARI. Alonso gana por tercera vez en Sepang, con tres coches diferentes, en una carrera -la segunda del año- marcada por la lluvia en la que protagonizó una sensacional remontada, tras salir noveno. El genio astur relegó al segundo puesto al mexicano Sergio Pérez y tomó el liderato del Mundial ese día, calmando el incierto arranque del equipo que dirigía el italiano Stefano Domenicali, con el que mantuvo una buena relación.

29.- EUROPA 2012. FERRARI. Se apunta por tercera vez el Gran Premio de Europa, que había ganado otras dos veces en el Nürburgring alemán; y en esta ocasión lo hace en Valencia, ante su afición. En una carrera épica, en la que salía undécimo y que señaló como su "triunfo favorito" este jueves en Abu Dabi, donde comentó que "de cien veces, 99 no hubiera" ganado esa carrera. En la que dobló a su compañero Massa y provocó la locura de la afición española.

30.- ALEMANIA 2012. FERRARI. En Hockenheim, Fernando gana por tercera vez; en esta ocasión desde el primer puesto de la parrilla de salida, después de firmar su vigésima segunda y última 'pole' en Fórmula Uno. Alonso gana por delante de los Red Bull de Vettel y Webber y mantiene sus opciones al título, en un año que por sólo tres puntos se tiene que volver a conformar con un subcampeonato.

31.- CHINA 2013. FERRARI. Salió tercero y ganó la carrera por delante de Kimi (en un Lotus) y de Hamilton, logrando su segunda victoria en el moderno circuito de Shanghái.

32.- ESPAÑA 2013. FERRARI. El 12 de mayo del 2013 logra su última victoria en la categoría reina, de la que se despedirá este domingo en el circuito de Yas Marina de Abu Dabi. Gana -desde la quinta posición en parrilla, por delante de Raikkonen y de Massa- por segunda vez, en Montmeló (Barcelona), el Gran Premio de España. A pesar de llevar cinco años sin triunfos, Alonso sigue siendo el tercer piloto más laureado de la parrilla -por detrás de Hamilton y de Vettel- y el sexto de toda la historia de la Fórmula Uno.