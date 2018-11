"Hotel by the river", de Hong Sang-Soo, triunfa en el Festival de Gijón

Gijón, 23 nov (EFE).- La película "Hotel by the river", del coreano Hong Sang-Soo, ha sido la triunfadora de la 56ª edición del Festival de Cine de Gijón (FICX) tras obtener los premios al mejor largometraje, al mejor guión y al mejor actor que ha recaído en Ki Joobong

El jurado de la sección oficial ha considerado que la obra de Hang-Soo, que narra la historia de un poeta de reconocido prestigio que se enfrenta a la proximidad de la muerte, es una película "en estado de gracia" que confirma la extraordinaria y prolífica creatividad de uno de los grandes autores contemporáneos.

Por su parte, el premio a la mejor dirección ha recaído exaequo en el rumano Radu Jude por la cinta "I to not care if we go down in history as barbarians" y en la chilena Dominga Sotomayor por su obra "Tarde para morir joven".

La cinta de Radu Jude, que también obtuvo el premio a la mejor Dirección Artística, narra el auge del antisemitismo y la persecución de los judíos rumanos durante el régimen del dictador Ion Antonescu; y la de Sotomayor retrata el estado de ánimo colectivo tras el fin de la etapa de Pinochet.

Por su parte, el premio a la mejor actriz ha sido para Olivia Colman por la interpretación del personaje de la reina Anne que ha hecho en "La Favorita", un relato de las vicisitudes de la realeza británica del director Yorgos Lanthimos, que se proyectó en estreno para España como película inaugural del Festival de Gijón.

"Cantares de una revolución", del asturiano Ramón Lluis Bande, que recupera las canciones populares que acompañaron a la insurrección de 1934, ha conseguido el Premio Especial de un jurado integrado por Susana Santos, Jukka-Pekka Laakso y Carla Andrade, que ha destacado la "significación histórica" de los hechos que aborda.

"Con un sentido estético sólido y singular, le permite destacarse con potencia, emoción y coherencia en la nada sencilla intersección del cine musical con el cine político", expresa el acta del jurado.

El Premio Principado de Asturias al mejor cortometraje ha sido para "Imperial Valley", del alemán Lukas Marxt, que plantea una reflexión sobre el contraste entre el norte y el sur en el desierto de Sonora, entre Estados Unidos y México.

El jurado ha concedido este premio por "el excelente uso de la imagen cinematográfica para generar una reflexión acerca del paradigma en el que los recursos naturales son deshumanizados y manipulados a favor de los intereses del sistema capitalista".

Por su parte, el jurado Fipresci, de la crítica, ha otorgado el premio al mejor largometraje de la sección Rellumes a "Winter Flies, del eslovaco Olmo Olmerzu, y el premio al mejor director a la francesa Marie Losier, por "Cassandro The Exótico".

Además, la película "Un corazón extraordinario", una historia sobre el sentido de la responsabilidad del alemán Marc Rothemund, ha sido galardonada con el premio Mejor Largometraje de la sección Enfants Terribles, dedicada al público infantil y juvenil.

Por su parte, el jurado de cine español ha galardonado como mejor cinta a "Hamada", de Eloy Domínguez Serén, mientras que como mejor guió en el ámbito nacional se ha distinguido a Natalia Cabral y Oriol Estrada por "Miriam miente".

"Game Giris", de la directora polaca Alina Skrzeszewska ha conseguido el premio Cima a la mejor película otorgado por la Asociación de Mujeres Cineastas en una nueva edición del FICX que exhibió 19 largometrajes en la sección oficial, dos de ellos fuera de concurso, y se programaron otras 161 películas en las distintas secciones de un certamen que ha ofrecido treinta estrenos mundiales.

Esta 56 edición se cerrará esta noche con la gala de clausura en la que la cineasta Esther García recogerá el premio Mujer de Cine, que le entregará la anterior ganadora, Isabel Coixet.